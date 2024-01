Like a Dragon Infinite Wealth: New Game Plus enthalten, aber ihr müsst dafür zahlen

Like a Dragon Infinite Wealth:

Spieler, die in "Like a Dragon: Infinite Wealth" einen zweiten Durchlauf starten und New Game Plus nutzen möchten, müssen zahlen. In der Grundversion ist der Modus nicht enthalten.

New Game Plus ist ein beliebtes Feature, das viele Entwickler einem Spiel direkt zum Launch mitgeben oder mit einem späteren Update nachreichen. Auch Besitzer von “Like a Dragon: Infinite Wealth” können mit einem solchen Modus einen zweiten Durchlauf starten, ohne auf ihre Errungenschaften verzichten zu müssen. Allerdings werden sie zusätzlich zur Kasse gebeten.

Denn New Game Plus versteckt sich im Fall von “Like a Dragon: Infinite Wealth” hinter einer Art Paywall und ist Käufern der kostspieligeren Deluxe- und Ultimate-Editions vorbehalten.

Mindestens 15 Euro Aufpreis

Die Grundversion von “Like a Dragon: Infinite Wealth” kostet 69,99 Euro. Für 84,99 Euro erhalten Spieler die Deluxe-Edition, die neben dem Grundspiel ein paar Zusatzinhalte umfasst. Dazu gehören ein Bonus-Dungeon, ein Special-Sujimon und neben New Game Plus weitere Boni, die im Meister-Urlaubs-Paket gebündelt sind.

Noch mehr hat die Ultimate-Edition von “Like a Dragon: Infinite Wealth” zu bieten. Nach einer Zahlung von 109,99 Euro erhalten Käufer mehrere Pakete mit Zusatzinhalten, das Yakuza-CD-Sammlungs-Set und New Game Plus, wie die folgende Grafik verdeutlicht.

Die Standardversion umfasst das Basis-Game, allerdings ohne New Game Plus.

In der Serie sind üblicherweise Funktionen wie der berühmte Schwierigkeitsmodus hinter einem NG+-Durchlauf verborgen, was die Entscheidung von Sega recht zweifelhaft macht. Doch schon im vergangenen September kamen entsprechende Hinweise auf.

Eine Nachfrage sorgte inzwischen für die Gewissheit, dass es sich bei der Feature-Auflistung der Editions um keinen Fehler handelt. “New Game Plus ist in der Tat nur mit dem Meister-Urlaubs-Paket erhältlich”, so das Support-Team von Sega.

In den digitalen Stores sind alle drei Editionen und die dazugehörigen Pakete aufgelistet, ohne dass der New-Game-Plus-Modus und die Bindung an eine der kostspieligeren Versionen erwähnt wird. Daher dürften viele Spieler davon ausgehen, dass der Modus bei einer Serie, die traditionell NG+ ohne Aufpreis enthält, auch in der Standardversion enthalten ist.

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ erscheint am 26. Januar 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Was haltet ihr von der Entscheidung, den New-Game-Plus-Modus an eine der teuren Editions zu binden?

