Like A Dragon Infinite Wealth: Verschwindet „New Game Plus“ hinter der Paywall?

In dieser Woche kündigte Sega die Deluxe- und Ultimate-Editionen zu "Like a Dragon: Infinite Wealth" an. Enthalten ist unter anderem das "Master Vacation Pack", das derzeit für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

In dieser Woche versorgten uns Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios mit einem umfangreichen Info-Update zu „Like a Dragon: Infinite Wealth“ und bestätigten neben dem Releasetermin auch zwei Sonder-Editionen, in denen das Rollenspiel veröffentlicht wird.

Zu den Inhalten, die im Rahmen der Deluxe- und Ultimate-Editionen geboten werden, gehört unter anderem das „Master Vacation Bundle“. Wie sich der offiziellen Beschreibung entnehmen lässt, haben wir es hier mit einem „New Game Plus“-Modus zu tun, der bereits in den diversen Vorgängern enthalten war und es uns ermöglichte, die diversen „Yakuza“-Titel nach dem Abschluss der Kampagne weiterzuspielen.

„Nutzen Sie Ihre Clear-Daten von Like a Dragon: Infinite Wealth, um New Game Plus in einem von drei Schwierigkeitsgraden (Normal, Schwer und Legende) zu spielen. Erleben Sie die brandneue Geschichte von Big Swell und genießen Sie spezielle Outfits und Gegenstände, die nur in diesem Paket erhältlich sind“, so die Beschreibung weiter.

Beschreibung des Master Vacation Bundle sorgt für Kritik

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, können wir wohl davon ausgehen, dass das „Master Vacation Bundle“ zudem separat angeboten wird. Aufgrund der Beschreibung wird von den Spielerinnen und Spielern allerdings befürchtet, dass der „New Game Plus“-Modus in der Tat nur im „Master Vacation Bundle“ und somit in Form eines kostenpflichtigen DLCs erhältlich sein könnte.

In den diversen Vorgängern handelte es sich beim „New Game Plus“-Modus jedoch um ein Feature, das standardmäßig zum Spiel gehörte. Warten wir bezüglich des „Master Vacation Bundles“ beziehungsweise des „New Game Plus“-Modus von „Like a Dragon: Infinite Wealth“ also offizielle Stellungnahmen seitens Sega oder der Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios ab.

Sollten die Verantwortlichen hier für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ wird am 26. Januar 2024 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Like a Dragon 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren