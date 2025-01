Lords of the Fallen: Bis zur Version 2.0 – CI Games über die Unterstützung im Jahr 2025

Lords of the Fallen:

Auch wenn CI Games bereits fleißig an "Lords of the Fallen 2" arbeitet, soll auch der Vorgänger weiter unterstützt werden. Dies kündigte das Studio in einer aktuellen Mitteilung an und sprach in diesem Zusammenhang davon, "Lords of the Fallen" bis auf die Version 2.0 zu aktualisieren.

Seit dem Release versorgen die Entwickler von CI Games das im Oktober 2023 veröffentlichte Rollenspiel „Lords of the Fallen“ weiter mit Updates.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Release durften sich die Spieler zuletzt regelmäßig über Anpassungen und Optimierungen freuen. Wie CI Games in einer aktuellen Mitteilung bestätigte, ist ein Ende der Unterstützung von „Lords of the Fallen“ noch lange nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil.

Eigenen Angaben zufolge wird CI Games „Lords of the Fallen“ auch 2025 weiter mit Updates und Verbesserungen unterstützen. In diesem Zusammenhang spricht der Publisher von dem Vorhaben, das Rollenspiel bis auf die Version 2.0 zu aktualisieren.

CI Games möchte die Verkaufszahlen optimieren

Weiter heißt es in dem offiziellen Statement, dass es CI Games mit den kommenden Updates auch darum gehen wird, weitere Spieler anzuziehen und die Verkaufszahlen von „Lords of the Fallen“ zu maximieren.

Gleichzeitig ist die Rede davon, dass die Entwickler das Feedback der Community analysieren, um auf Basis dessen weitere Verbesserungen vorzunehmen.

„Um den Umsatz von Lords of the Fallen 2023 weiterhin zu maximieren, werden strategische Preisnachlässe sowie die kontinuierliche Veröffentlichung bedeutender Updates bis Version 2.0 fortgesetzt, um auf Spielerfeedback und externe Nutzertests zu reagieren“, so CI Games.

„Was unsere in der Entwicklung befindlichen Titel betrifft, so befinden wir uns mitten in der Produktion von Projekt 3, dem nächsten Teil der Lords of the Fallen-Reihe, und werden im Laufe dieses Jahres umfangreiche Spielertests durchführen, um sicherzustellen, dass wir eine hohe Qualität erreichen und das Potenzial des Spiels maximieren.“

Wann erscheint der Nachfolger?

Dass „Lords of the Fallen 2“ in die Vollproduktion überging, bestätigte CI Games bereits im Dezember. Laut dem Publisher arbeiten aktuell knapp 200 Entwickler an der Realisierung des Nachfolgers.

Bis zu dessen Release werden wir uns aber noch ein wenig gedulden müssen. Derzeit peilt CI Games nämlich einen Release im Jahr 2026 an.

„Lords of the Fallen 2“ entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und soll unter anderem bei der Art und Weise, wie uns die Autoren die Geschichte erzählen, neue Wege gehen. Hier setzt CI Games auf einen „massentauglicheren Ansatz“, um die Zielgruppe des Nachfolgers zu vergrößern.

Zudem arbeiten die Entwickler an zusätzlichen Optionen im Bereich der Spielmodi, über die das Team zu gegebener Zeit sprechen möchte. „Lords of the Fallen 2“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

