The Witcher 4: So bereitete CD Projekt neue Entwickler auf die Atmosphäre des Spiels vor

An der Entwicklung von „The Witcher 4“ sind auch neue Mitarbeiter von CD Projekt Red beteiligt. Wie das Studio nun verraten hat, arbeiteten die neuen Teammitglieder zunächst an der Quest für das Next-Gen-Update von „The Witcher 3“, um sie auf die Atmosphäre des Spiels vorzubereiten.

„The Witcher 3“ wird in diesem Jahr bereits zehn Jahre alt, sodass auch Entwicklerstudio CD Projekt RED in der vergangenen Zeit zahlreiche Veränderungen durchlaufen ist. Dazu zählen selbstverständlich auch neue Mitarbeiter, die sich nun mit der Entwicklung von „The Witcher 4“ konfrontiert sehen.

Allerdings haben sich die Macher der erfolgreichen Rollenspiel-Reihe eine besondere Maßnahme einfallen lassen, um die Neuankömmlinge innerhalb des Teams für die Arbeiten an „The Witcher 4“ optimal vorzubereiten. Das hat jetzt Philipp Weber, seines Zeichens als Narrative Designer für das kommende Spiel verantwortlich, in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) verraten.

Neue Entwickler durch Witcher-3-Quest in Stimmung gebracht

Um für die Entwicklung von „The Witcher 4“ in die richtige Stimmung zu kommen und sich mit der Atmosphäre der Hexer-Reihe vertraut zu machen, werkelten die neuen Mitarbeiter zunächst am Next-Gen-Update für „The Witcher 3“, welches im Dezember 2022 veröffentlicht wurde und das Rollenspiel unter anderem um eine neue Quest erweiterte. Dabei erinnerte die Aufgabe „Im Schatten des ewigen Feuers“ im Kern ein wenig an die Situation, die Ciri im ersten Trailer zu „The Witcher 4“ erlebt.

In seinem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X gab Weber bekannt: „Vor zwei Jahren haben wir eine neue Quest für The Witcher 3 veröffentlicht. Neue Designer und Autoren haben daran gearbeitet, um The Witcher 4 vorzubereiten, zusammen mit einem unserer erfahrensten Quest-Designer, der seit The Witcher 1 bei uns ist. Alles in allem war es der perfekte Start, um wieder in die richtige Stimmung zu kommen.“

Eine vergleichbare Atmosphäre

Im Rahmen der angesprochenen Quest soll Geralt die Ausbreitung einer Seuche verhindern, nachdem eine Kirche die Opfer der Krankheit auf unmenschliche Weise in einer Höhle eingesperrt hatte. Dadurch erlebt der Hexer die gewohnte Mischung aus Kämpfen, verdrehten Dramen und zahlreichen Dokumenten, die mehr Licht ins Dunkel bringen.

Ähnlich geht es auch Ciri im „Witcher 4“-Trailer, die ein Mädchen retten soll, nachdem dieses von ihrer abergläubischen Dorfgemeinde als Opfer auserkoren wurde. Wie CD Projekt Red im Nachhinein bestätigte, wird es sich bei den im Video gezeigten Szenen auch um eine Quest im fertigen Spiel handeln. Die Leitmotive sind dabei vergleichbar mit der Aufgabe von Geralt: Es geht um schwierige Entscheidungen, Religion und finstere Kreaturen. Somit scheinen die neuen Mitarbeiter perfekt für „The Witcher 4“ gewappnet zu sein.

