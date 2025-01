The Witcher 4: Entwickler wollen Messlatte für NPCs höher legen

Für „The Witcher 4“ verspricht Entwickler CD Projekt Red, die Messlatte für NPCs in Videospielen auf die nächste Stufe zu heben. So soll jede Figur im kommenden Rollenspiel mehr Qualität bieten und unter anderem auch deutlich lebendiger wirken.

Mit „The Witcher 4“ verfolgt Entwickler CD Projekt Red gewohnt ambitionierte Ziele. Neben einer spannenden Hintergrundgeschichte, die Ciri als Hexerin in den Mittelpunkt rücken wird, steht vor allem auch die Handlungsfreiheit der Spieler im Mittelpunkt.

Wie der verantwortliche Game Director Sebastian Kalemba nun verraten hat, steht aber noch ein weiteres Vorhaben auf der Liste der Entwickler. Demnach wolle man auch die NPCs in der Welt von „The Witcher 4“ deutlich verbessern.

NPCs sollen mehr Qualität bieten

In einem aktuellen Interview mit Parris Lilly, Co-Moderatorin von Gamertag Radio, ging Kalemba sogar so weit und sagte, dass man die Messlatte für nicht spielbare Charaktere nach oben legen und eine deutlich höhere Qualität bieten möchte. „Wir haben diese Regel, jeden einzelnen NPC in The Witcher 4 so zu gestalten, dass er lebt und eine eigene Geschichte hat“, so der Game Director.

Einen Vorgeschmack lieferte laut Kalemba bereits der erste Trailer zu „The Witcher 4“, der auf den Game Awards 2024 seine Premiere feierte und das Dorf Stromford und seine Bewohner zeigte: „Genau so funktionieren Dörfer doch, oder? Jede einzelne Figur hat ihre eigene Rolle.“ Demnach sei die verschneite Siedlung „super isoliert, gefolgt von Aberglauben und falschen Überzeugungen. […] Sie glauben, dass in diesem Wald ein Gott existiert.“

Abschließend versprach Kalemba: „Wir steigern definitiv die Qualität der NPCs – ihr Aussehen, ihr Verhalten, ihre Gesichtsanimationen – so weit wie möglich, weil wir ein noch immersiveres Erlebnis schaffen wollen als zuvor. Wir versuchen hier die Messlatte höher zu legen.“

The Witcher 3 steckte voller NPC-Klone

Demnach können sich die Spieler von „The Witcher 4“ wohl auf eine deutlich lebendigere Welt freuen, die von qualitativ hochwertigen NPCs bevölkert werden wird. Dafür hat Entwickler CD Projekt Red auch aus der Vergangenheit gelernt. So steckte „The Witcher 3“ anfangs noch voller NPC-Klone, die erst mit dem New-Gen-Upgrade im Dezember 2022 entfernt wurden. Und auch „Cyberpunk 2077“ bot zum Release lediglich mechanische NPCs mit grundlegenden Funktionen.

Wann wir uns letztendlich selbst von der NPC-Qualität in „The Witcher 4“ überzeugen können, steht bislang noch nicht fest. Einen angepeilten Release-Zeitraum gaben die Entwickler von CD Projekt Red noch nicht bekannt. Demnach werden sich alle Hexer-Fans wohl oder übel noch etwas gedulden müssen. Allerdings ist davon auszugehen, dass wir im Laufe dieses Jahres mit jeder Menge weiteren Infos zu „The Witcher 4“ rechnen können.

