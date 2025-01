DICE-Awards: Astro Bot, Helldivers 2 und mehr – Nominierungen in der Übersicht

Die Vergabe der jährlichen DICE Awards, eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Videospielbranche, findet am 13. Februar 2025 im Aria Resort in Las Vegas statt. In diesem Jahr konkurrieren 60 Spiele aus dem Jahr 2024 in insgesamt 23 Kategorien.

Der Startschuss der Verleihung fällt um 20:00 Uhr PT, was bedeutet, dass europäische Zuschauer am darauffolgenden Morgen ab 5 Uhr einschalten können. Zunächst wurden jedoch die nominierten Spiele beim Namen genannt.

Die Nominierten in der Übersicht

Zu den Nominierten in der prestigeträchtigen Kategorie „Spiel des Jahres“ gehören neben „Astro Bot“, „Helldivers 2“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“ mit insgesamt jeweils sechs Nominierungen auch „Balatro“ und „Black Myth: Wukong“.

Mit jeweils fünf Nominierungen belegen „Balatro“ und „Senua’s Saga: Hellblade 2“ – ab diesem Jahr womöglich für PS5 erhältlich – bei der Gesamtzahl den zweiten Platz. „1000xResist“, „Animal Well“ und „Batman: Arkham Shadow“ folgen mit jeweils vier Nominierungen. Nachfolgend die komplette Übersicht.

Outstanding Achievement in Animation:

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7 Rebirth

Neva

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Outstanding Achievement in Art Direction:

Black Myth: Wukong

Indiana Jones und der Große Kreis

LEGO Horizon Adventures

The Plucky Squire

Senua’s Saga: Hellblade 2

Outstanding Achievement in Character:

100xResist – Watcher

Final Fantasy 7 Rebirth – Yuffie Kisaragi

Indiana Jones and the Great Circle – Dr. Henry “Indiana” Jones

INDIKA – Indika

Senua’s Saga: Hellblade 2 – Senua

Outstanding Achievement in Original Music Composition:

Astro Bot

Helldivers 2

Monument Valley 3

Senua’s Saga: Hellblade 2

Star Wars: Outlaws

Outstanding Achievement in Audio Design:

Frostpunk 2

Helldivers 2

Monument Valley 3

Senua’s Saga: Hellblade 2

Still Wakes the Deep

Outstanding Achievement in Story:

1000xResist

Indiana Jones und der Große Kreis

Metaphor: ReFantazio

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Outstanding Technical Achievement:

Astro Bot

Batman: Arkham Shadow

Indiana Jones und der Große Kreis

Senua’s Saga: Hellblade 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Action Game of the Year:

Batman: Arkham Shadow

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Adventure Game of the Year:

1000xResist

Animal Well

Indiana Jones aund der Große Kreis

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Prince of Persia: The Lost Crown

Family Game of the Year:

Astro Bot

Cat Quest 3

Little Kitty, Big City

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Fighting Game of the Year:

Blazing Strike

Dragon Ball: Sparking! Zero

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

Tekken 8

Underdogs

Racing Game of the Year:

F1 24

MotoGP 24

Night-Runners Prologue

Role-Playing Game of the Year:

Final Fantasy 7 Rebirth

Dragon Age: The Veilguard

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Sports Game of the Year:

EA Sports College Football 25

EA Sports FC 25

MLB The Show 24

NBA 2K25

Strategy/Simulation Game of the Year:

Balatro

Caves of Qud

Frostpunk 2

Tactical Breach Wizards

Satisfactory

Immersive Reality Technical Achievement:

Alien: Rogue Incursion

Batman: Arkham Shadow

Skydance’s Behemoth

Starship Home

Underdogs

Immersive Reality Game of the Year:

Alien: Rogue Incursion

Batman: Arkham Shadow

Escaping Wonderland

Skydance’s Behemoth

Underdogs

Outstanding Achievement for an Independent Game:

Animal Well

Balatro

Grunn

INDIKA

Mouthwashing

Mobile Game of the Year:

Balatro

Halls of Torment

Monument Valley 3

Paper Trail

Wuthering Waves

Online Game of the Year:

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo 4: Vessel of Hatred

Helldivers 2

Marvel Rivals

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Outstanding Achievement in Game Design:

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Helldivers 2

UFO 50

Outstanding Achievement in Game Direction:

1000xResist

Animal Well

Lorelei and the Laser Eyes

Riven

Thank Goodness You’re Here!

Game of the Year:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

Indiana Jones und der Große Kreis

Unterschied zu anderen Preisverleihungen

Die DICE Awards zeichnen sich durch eine besondere Bewertung aus, denn die Nominierten und Gewinner werden ausschließlich von Branchenvertretern bestimmt – im Gegensatz zu anderen Preisverleihungen wie den Game Awards, bei denen Journalisten und Kritiker die Nominierungen bestimmen und teilweise auch Fans teilnehmen.

Zum Thema:

Die Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) setzt auf Fachgremien, die aus erfahrenen Leuten bestehen. Jedes Gremium bewertet Spiele einer bestimmten Kategorie über das gesamte Jahr hinweg und kürt schließlich die Besten der Besten. Das Ergebnis erfahren wir – wie anfangs erwähnt – Mitte Februar.

Weitere Meldungen zu DICE Awards.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren