Elden Ring: Doot doot – Speedrunner macht Bosse mit Saxophon platt

Das Charity-Event Games Done Quick hatte in der letzten Woche wieder einige interessante Runs zu bieten. Wie etwa "Elden Ring", bei dem sich die Bosse einem Saxophon ergeben mussten.

Zwei Mal im Jahr findet der große Spendenmarathon Games Done Quick statt. Eine ganze Woche versammeln sich dabei Speedrunner und Fans, um möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Im Winter wird Awesome Games Done Quick abgehalten, das Geld für die Prevent Cancer Foundation sammelt. Bei dem Sommer-Event Summer Games Done Quick setzt man sich für Ärzte ohne Grenzen ein.

In der vergangenen Woche konnten die Zuschauer den Marathon AGDQ 2025 verfolgen, der wieder einige spannende oder skurrile Runs zu bieten hatte. In beide Kategorien fällt wohl der Auftritt von „Dr. Doot“, der die Bosse von „Elden Ring“ reihenweise mit seinem Saxophon besiegte.

Zuschauer feiern die „doots“

„Dr. Doot“ präsentierte bei der Veranstaltung einen Boss-Showcase, bei dem er gegen ausgewählte Bosse in „Elden Ring“ antrat und diese möglichst ohne selbst getroffen zu werden besiegte. Der „Controller“ seiner Wahl war ein Roland Aerophone AE-10, ein elektrisches Saxophon. Dieses wurde umprogrammiert, um mit jedem Tastendruck und Pusten das Betätigen der Knöpfe eines richtigen Controllers zu simulieren.

Die Kommentatoren betonten, wie restriktiv das Spielen mit einem alternativen Controller sein kann. „Dr. Doot“ kann mit seinem Saxophone nur einen Ton gleichzeitig spielen und so nur eine Aktion ausführen. Auch muss jeder Ton richtig gespielt und möglichst zielgerichtet sein, wodurch kein Raum für Korrekturen bleibt. Dazu muss „Dr. Doot“ zu jedem Tastendruck auch noch in sein Musikinstrument blasen.

Heraus kam eine lustige Mischung aus satter Action und den unterschiedlichsten Tönen aus dem elektrischen Saxophon. Die anwesenden Zuschauer feierten jeden dieser „doots“ und feuerten den Speedrunner bei jedem Boss frenetisch an. Am Ende konnte „Dr. Doot“ seinen Showcase erfolgreich in 29 Minuten und 22 Sekunden beenden, auch wenn sich der Boss Malenia ein wenig hartnäckiger zeigte.

GDQ sammelt erneut Millionenbetrag

Neben „Elden Ring“ hatte die Veranstaltung in diesem Jahr noch mehr aufregende Runs zu bieten. Darunter etwa den beliebten Awful Games Block, bei dem nur „furchtbare“ Spiele gespielt wurden, „Pokémon Let’s Go, Eevee“, „Metal Gear Solid“, „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ oder auch „Rocket League“. Ein weiteres Highlight war „Crazy Taxi“, bei dem der Speedrunner von einer Live-Band unterstützt wurde. Alle Runs können auf dem YouTube-Kanal von Games Done Quick angeschaut werden.

In diesem Jahr wurden während bei der Veranstaltung 2.556.305 US-Dollar für den guten Zweck gesammelt. Im kommenden Sommer findet wieder das Event Summer Games Done Quick statt. Der genaue Termin dazu steht jedoch noch aus.

Weitere Meldungen zu AGDQ, Elden Ring, Games Done Quick.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren