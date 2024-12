Elden Ring: Dark-Souls-Reihe hat keine Chance – FromSoftware enthüllt beeindruckende Zahl

Das Action-RPG “Elden Ring" findet weiterhin einen reißenden Absatz: Entwickler FromSoftware und Publisher Bandai Namco melden eine neue Zahl, bevor ein Standalone-Spinoff Koop-Partien in das Franchise bringt.

Nach der Veröffentlichung im Februar 2022 konnte sich das Action-RPG „Elden Ring“ zu einem Bestseller aufschwingen, der vom 2024 nachgereichten DLC „Shadow of the Erdtree“ noch einmal einen kräftigen Schub bekam.

Das führte zu einer neuen Absatzzahl, mit der FromSoftware und der Publisher Bandai Namco selbst die “Dark Souls”-Reihe in den Schatten stellen konnte.

Dark-Souls-Serie hat das Nachsehen

Von „Elden Ring“ wurden mittlerweile mehr als 28,6 Millionen Exemplare ausgeliefert bzw. digital verkauft. Dieser Meilenstein bedeutet allein in den letzten drei Monaten einen Anstieg von 3,6 Millionen Exemplaren.

Im Vergleich zur „Dark Souls“-Reihe, die vor der Veröffentlichung von „Elden Ring“ insgesamt 27 Millionen Abnehmer fand, hat das neue Werk im Alleingang mehr Abnehmer gefunden – zumindest in den ausgewerteten Zeiträumen.

Darauf verwies Daniel Ahmad, Forschungs- und Meinungsleiter bei Niko Partners: “Interessante Tatsache: Die gesamte Dark-Souls-Reihe hatte sich vor der Veröffentlichung von Elden Ring insgesamt 27 Millionen Mal verkauft“, so Ahmad.

„Elden Ring“ hat offensichtlich mehr Potential als „Dark Souls“.

Außerdem verwiesen FromSoftware und Bandai Namco nochmals auf den anfänglichen Erfolg der Erweiterung „Elden Ring Shadow of the Erdtree“, die im Juni 2024 veröffentlicht und in den ersten drei Tagen fünf Millionen Mal abgesetzt wurde. “Und die Verkaufszahlen steigen weiter”, schreiben der Entwickler und Publisher.

Elden Ring Nightreign: Neue Standalone-Action angekündigt

Mit der Reihe geht es schon bald weiter, wenn auch nicht als Sequel: Auf den Game Awards wurde „Elden Ring Nightreign“ als eigenständiges Erlebnis angekündigt. Im Gegensatz zum bisherigen Fokus auf Singleplayer- und Story-Elemente liegt bei „Nightreign“ der Schwerpunkt auf Koop-Gameplay und Survival-Mechaniken.

Der erste Trailer zeigt Details: Spieler sollen nicht nur in der offenen Welt zusammenarbeiten, sondern auch gegen bekannte Bosse aus anderen FromSoftware-Spielen antreten. Der Standalone-Ausflug in die Welt von “Elden Ring” erobert 2025 den Markt. Weitere Informationen zu “Nightreign” beinhalten die folgenden Artikel:

Der Entwickler könnte bald Sony gehören: Parallel zu den Erfolgen von „Elden Ring“ gibt es Berichte über Übernahmegespräche zwischen Sony und der Kadokawa Corporation, der Muttergesellschaft von FromSoftware. Während Sony und Kadokawa die Verhandlungen bestätigt haben, bleiben die Details bislang vage.

