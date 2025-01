PS5 & PS4: Diese Spiele landen vor dem Launch im Warenkorb

Welche Spiele stehen aktuell bei Vorbestellern hoch im Kurs? Die aktuelle Rangliste zeigt, welche Titel in den kommenden Wochen und Monaten auf PS5 und PS4 zu den meistverkauften Spielen gehören könnten.

2025 soll nach einem vorherigen Flautejahr auf dem Videospielmarkt für einen neuen Schub sorgen. Während hinter dem Release von “GTA 6” noch ein Fragezeichen steht, erscheinen andere Spiele mit einer ziemlichen Sicherheit in den kommenden Monaten. Viele dieser Games verweilen schon jetzt in den Charts.

Angeführt wird die Liste der “meistverkauften Vorbestellungen” von der „Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition“, die mit einem Preis von 89,99 Euro die höchste Position einnimmt. Auch die Standardversion des im Februar erscheinenden Spiels ist unter den Top-Titeln vertreten und belegt Platz 8.

Die Plätze 2 und 3 schnappte sich wiederum “Monster Hunter Wilds” – einmal in der Premium-Deluxe-Edition und einmal in der Standardversion. Die Deluxe-Edition verweilt auf Platz 9. Spieler, die vor dem Launch einen Ausflug in die Monster-Hatz unternehmen möchten, sollten einen Blick auf die nächste Beta-Phase werfen.

Dynasty Warriors Origins kurz vor Launch vorn dabei

Die „Sniper Elite Resistance Deluxe Edition“ zum Preis 89,99 Euro sowie die Standardausgabe des Spiels haben sich ebenfalls in die Top-Ränge eingereiht. Der Launch erfolgt Ende Januar. Wir konnten uns bereits mit dem Shooter beschäftigen.

Unsere Vorschau verrät weitere Details:

Auf den nächsten Plätzen folgen Titel wie „Dynasty Warriors Origins“, das am Freitag auf den Markt kommet, und „Sid Meier’s Civilization 7“, das gleich in drei verschiedenen Editionen vertreten ist. Besonders die Gründer-Edition des Strategiespiels lockt mit einem Preis von 129,99 Euro viele Vorbesteller an.

Auch überarbeitete Neuauflagen wie „Tomb Raider 4-6 Remastered“ für überschaubare 29,99 Euro finden ihren Platz unter den Vorbestellungen. Zu dieser Sammlung trafen erst in der vergangenen Woche neue Informationen ein, die unter anderem den technischen Aspekt beleuchten:

Neben großen Blockbustern schaffen es auch kleinere Titel in die Liste. Das Adventure „Ender Magnolia Bloom in the Mist“ für 24,99 Euro und das postapokalyptische Science-Fiction-ARPG „AI Limit“ inklusive der Deluxe Edition finden ebenfalls ihren Platz. Der zuletzt genannte Titel kann mithilfe einer verbesserten Demo angespielt werden.

Die Übersicht über die “meistverkauften Vorbestellungen” im PlayStation:

Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition (89,99 Euro) Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition (119,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (89,99 Euro) Dynasty Warriors Origins (79,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (129,99 Euro) Sniper Elite Resistance (59,99 Euro) Kingdom Come Deliverance 2 (69,99 Euro) Monster Hunter Wilds Deluxe Edition (99,99 Euro) Dynasty Warriors Origins Digital Deluxe Edition (94,99 Euro) Tomb Raider 4-6 Remastered (29,99 Euro) AI Limit Deluxe Edition (44,99 Euro) Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition (74,99 Euro) AI Limit (34,99 Euro) Tales of Graces f Remastered (39,99 Euro) Ender Magnolia Bloom in the Mist (24,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 (69,99 Euro) Tales of Graces f Remastered Deluxe Edition (59,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Deluxe Edition (99,99 Euro) Synduality Echo of Ada Ultimate Edition (99,99 Euro)

Wie jede Woche fällt auf, dass besonders erweiterte Editionen in den Vorbesteller-Charts auftauchen. Hier dürften Frühzugänge und weniger skeptische Fans, die beherzt zugreifen und dabei das volle Paket mitnehmen, eine Rolle spielen. Nach dem Launch werden die Verkäufe in der Regel nicht auf Basis der Editionen kommuniziert.

Auch in dieser Woche kommen einige neue Games auf den Markt. Eine Übersicht über die Neuerscheinungen verrät, welche dabei sind.

Weitere Meldungen zu Neuerscheinungen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren