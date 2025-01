Japan-Charts: Wie schlägt sich die PS5 Pro, während Nintendo dominiert?

Nintendos Dominanz auf dem japanischen Spielemarkt bleibt unangefochten, während sich Sonys neue PS5 Pro in den Verkaufscharts behaupten muss. Ein Blick auf die aktuellen Hardware- und Software-Rankings zeigt klare Trends.

In Japan bleibt Nintendo die treibende Kraft im Gaming-Markt. In den letzten Wochen des Jahres 2024 und Anfang 2025 beherrscht die Switch-Systemfamilie weiterhin die Verkaufscharts. Dies gilt sowohl für Hardware als auch für Software, wie die Zahlen belegen.

Während Nintendo den Erfolg mit einer Vielzahl populärer Titel ausbaut, zeigt sich die Konkurrenz, darunter auch Sonys PS5 Pro, im Vergleich eher verhalten.

Verkaufszahlen im Überblick

Die Hardware-Charts (via Gematsu) werden erneut von Nintendos Switch OLED angeführt, die mit 106.641 verkauften Einheiten die Liste klar dominiert. Insgesamt erreichte die Switch-Familie in den betrachteten zwei Wochen vom 23. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 beeindruckende 186.277 Verkäufe.

Demgegenüber konnte die PlayStation 5, inklusive der neuen PS5 Pro, “lediglich” 73.810 Einheiten absetzen. Die PS5 Pro selbst verzeichnete dabei 8.927 Verkäufe, was zeigt, dass das neue Modell bisher nur begrenzte Wirkung auf den Markt hat, aber mit 16 Prozent einen erwarteten Verkaufsanteil zeigt. Die Xbox-Series-Familie kommt auf weniger als 900 Verkäufe.

Hardware-Sales (23. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025)

In Klammern stehen jeweils die Gesamtverkäufe (Life-to-Date):

Switch OLED Model – 106.641 (8.583.772) Switch Lite – 56.487 (6.391.361) PS5 – 55.648 (5.427.355) Switch – 23.149 (20.003.355) PS5 Digital Edition – 9.235 (905.711) PS5 Pro – 8.927 (132.620) Xbox Series X Digital Edition – 1.386 (16.610) Xbox Series S – 679 (327.995) Xbox Series X – 209 (314.209) PlayStation 4 – 72 (7.929.099)

In diesem Jahr kommt die Switch 2 auf den Markt. Auch sie dürfte die japanischen Hardware-Verkäufe deutlich dominieren.

Astro Bot lässt sich in den Charts blicken

Ein Blick auf die Software-Charts bestätigt die starke Präsenz von Nintendo. Fast alle meistverkauften Spiele entfallen auf die Switch, darunter “Mario Kart 8 Deluxe”, das mit über sechs Millionen verkauften Exemplaren insgesamt ein Dauerbrenner bleibt. Auch “Animal Crossing: New Horizons” und “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom” verzeichnen weiterhin starke Verkaufszahlen.

Spiele wie “Super Mario Party Jamboree” und “Dragon Quest 3 HD-2D Remake” führen wiederum die Listen an, während Spiele für andere Plattformen nur selten in der Rangliste auftauchen. „Astro Bot“ konnte zum Beispiel mitmischen.

Software-Sales (23. Dezember 2024 bis 29. Dezember 2024)

Super Mario Party Jamboree – 119.176 (954.261) Dragon Quest 3 HD-2D Remake – 35.834 (930.505) Mario Kart 8 Deluxe – 21.439 (6.167.617) Minecraft – 17.915 (3.762.586) Mario & Luigi: Brothership – 16.680 (165.060) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 16.290 (372.903) Super Smash Bros. Ultimate – 15.526 (5.684.019) Animal Crossing: New Horizons – 14.092 (8.022.435) Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 13.206 (5.491.026) Nintendo Switch Sports – 11.383 (1.514.786) Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 8.746 (400.383) Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 8.583 (1.207.087) The Game of Life for Nintendo Switch – 7.104 (261.175) Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 6.733 (3.061.616) Pikmin 4 – 6.426 (1.283.702) Super Mario Bros. Wonder – 6.231 (1.969.255) Splatoon 3 – 6.194 (4.404.975) Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 6.059 (1.362.988) Powerful Pro Baseball 2024-2025 – 6.036 (341.908) Puyo Puyo Tetris 2 Special Price – 5.221 (224.829) Suika Game Special Edition – 4.684 (22.841) Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – 4.559 (119.026) The Battle Cats Unite! – 4.211 (314.286) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 4.079 (2.041.511) Dragon Quest 3 HD-2D Remake (PS5) – 4.076 (230.581) Kirby and the Forgotten Land – 3.931 (1.173.921) The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 3.899 (2.356.920) EA Sports FC 25 – 3.827 (42.384) Ring Fit Adventure – 3.610 (3.678.119) Luigi’s Mansion 3 – 3.571 (1.070.904)

Software-Sales (30. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025)

Super Mario Party Jamboree – 117.307 (1.071.568) Dragon Quest III HD-2D Remake – 32.402 (962.907) Mario Kart 8 Deluxe – 29.937 (6.197.554) Minecraft – 16.895 (3.779.481) Animal Crossing: New Horizons – 15.777 (8.038.212) Super Smash Bros. Ultimate – 15.055 (5.699.074) Mario & Luigi: Brothership – 14.855 (179.915) Nintendo Switch Sports – 13.813 (1.528.599) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 12.490 (385.393) Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 12.289 (5.503.315) Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 12.003 (1.219.090) Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 11.954 (3.073.570) The Game of Life for Nintendo Switch – 9.300 (270.475) Super Mario Bros. Wonder – 8.340 (1.977.595) Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 7.081 (407.464) Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 6.846 (1.369.834) Pikmin 4 – 6.047 (1.289.749) Splatoon 3 – 6.003 (4.410.978) Suika Game Special Edition – 5.080 (27.921) Astro Bot (PS5) – 5.040 (61.221) Puyo Puyo Tetris 2 Special Price – 4.980 (229.809) Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – 4.512 (123.538) Ring Fit Adventure – 4.332 (3.682.451) Powerful Pro Baseball 2024-2025 – 4.145 (346.053) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 3.720 (2.045.231) The Battle Cats Unite! – 3.715 (318.001) Human Fall Flat – 3.639 (438.932) Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 3.631 (589.026) Kirby and the Forgotten Land – 3.491 (1.177.412) Dragon Quest 3 HD-2D Remake (PS5) – 3.422 (234.003)

Auch die Jahrescharts des vergangenen Jahres waren in Japan fest in Nintendo-Hand – wie schon in den vielen Jahren zuvor.

