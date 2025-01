Sega: Rückkehr eines tierischen Mega-Drive-Helden? Trademark deutet Comeback klassischer Marke an

Sega gab bereits in der Vergangenheit bekannt, dass man an der Rückkehr gleich mehrerer klassischer und vor allem bekannter Marken arbeiten würde. Möglicherweise könnte auch ein tierischer Mega-Drive-Held sein Comeback feiern. Das deutet nun zumindest ein entsprechendes Trademark an.

Um Sega zurück zu alter Stärke zu führen, kündigte das japanische Unternehmen bereits im Rahmen der Game Awards 2023 an, dass man an der Rückkehr einiger klassischer und bekannter Marken arbeiten würde. Darunter befinden sich unter anderem „Crazy Taxi“, „Shinobi“ oder „Jet Set Radio“. Doch womöglich könnte in Zukunft auch ein tierischer Held sein Comeback feiern, der bereits 1992 auf Segas Mega Drive in Erscheinung trat.

Feiert Ecco the Dolphin sein Comeback?

Wie die Kollegen von Gematsu herausgefunden haben, hat Sega nämlich erst Ende Dezember 2024 zwei neue Markenzeichnen schützen lassen, die gestern öffentlich gemacht wurden und nun vermuten lassen könnten, dass auch „Ecco the Dolphin“ eine Rückkehr feiern wird. Die Reihe rund um den titelgebenden Delfin-Helden erschien erstmals im Jahr 1992 für Segas Mega Drive. Im Anschluss folgten vier weitere Spiele, dass letzte wurde 2000 für die Dreamcast veröffentlicht und im Nachgang auch für die PS2 umgesetzt.

„Ecco the Dolphin“ ließ Spieler in die Rolle von Ecco schlüpfen, der nicht nur seine Familie sondern auch die ganze Welt vor einer großen Gefahr retten muss. Dafür begibt sich das intelligente Säugetier auf eine Reise durch die geheimnisvolle Unterwasserwelt und sogar durch die Zeit. Das Gameplay vermischt Jump-and-Run-Elemente mit einer faszinierenden Geschichte, während Ecco dank seiner Fähigkeiten auch mit anderen Meeresbewohnern kommunizieren kann.

Ecco auf der Developer Direct?

In welcher Form „Ecco the Dolphin“ letztendlich zurückkehren wird, bleibt abzuwarten. Möglicherweise könnte ein neues „Ecco“-Spiel bereits auf Microsofts nächster Developer Direct präsentiert werden. Darüber spekulieren zumindest einige Fans, nachdem es sich bei der Überraschungsankündigung laut einem Bericht um eine „legendäre japanische IP“ handeln soll. Das dürfte gewissermaßen auch auf „Ecco the Dolphin“ zutreffen, auch wenn der Delfin in westlichen Gefilden nie eine vergleichbare Beliebtheit wie in Japan erlangen konnte.

Das Sega neben den bereits angekündigten Comebacks alter Marken noch weitere Franchises zurückbringen möchte, ist unterdessen nicht weiter verwunderlich. In der Vergangenheit sprach Segas neue Präsident Shuji Utsumi, der erst im April 2024 zum neuen Oberhaupt des japanischen Unternehmens ernannt wurde, bereits mehrfach über eine Neuausrichtung bei Sega. Statt auf kurzfristige Profite wolle man wieder mehr auf Qualität setzen und eine Rückkehr zur altbekannten Rock’n’Roll-Mentalität anstreben.

