PS5 & PS4: Handgezeichnetes Metroidvania jetzt zum PSN-Bestpreis erhältlich

Noch bis zum Wochenende, genauer gesagt bis kommenden Samstag, sind im PlayStation Store im Rahmen der großen Januar-Angebote zahlreiche Schnäppchen zu schlagen. Mit dabei ist auch ein weiterer Vertreter des beliebten Metroidvania-Genres, der vor allem durch seine handgezeichnete Optik hervorsticht.

„Afterimage“ stammt vom chinesischen Entwickler Aurogon Shanghai und wurde im April 2023 für die PS5 und PS4 veröffentlicht. Wer Interesse daran hat, in eine postapokalyptische Fantasy-Welt einzutauchen und dabei eine düster-geheimnisvolle Geschichte zu erleben, kann das 2D-Action-Adventure noch bis zum 18. Januar 2025 um 0:59 Uhr zum PSN-Bestpreis ergattern.

70 Prozent Rabatt auf Afterimage

Ermöglicht wird der bislang absolute Bestpreis für „Afterimage“ durch einen satten Rabatt in Höhe von 70 Prozent. Dadurch ist das Metroidvania-Abenteuer derzeit für nur 7,49 Euro erhältlich. Abseits der Angebote werden unter normalen Umständen 24,99 Euro fällig. Dabei kann „Afterimage“ sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4 gespielt werden.

Auch wenn in den letzten Jahren zahlreiche Metroidvania-Spiele erschienen sind, sollte „Afterimage“ einen genaueren Blick wert sein. Das unterstreichen auch die Bewertungen im PlayStation Store. So kommt „Afterimage“ auf eine Bewertung von 4,46 von maximal 5 Punkten, bei 1049 abgegebenen Stimmen.

Und auch die Kritiker zeigten sich seinerzeit mit „Afterimage“ zufrieden, sodass aktuell ein Metascore von 79 Punkten zugrunde liegt. Der User-Score befindet sich mit einer Wertung von 7,8 in einem ähnlichen Bereich.

Die Tester von „Afterimage“ lobten vor allem die atemberaubende Grafik, was vor allem an den handgezeichneten Hintergründen und Charakteren liegt. Aber auch das befriedigende Kampfsystem mit seinen fordernden Auseinandersetzungen wurde gelobt, genauso wie die atmosphärische Spielwelt und die für Metroidvanias bekannte nicht-lineare Erkundung. Negativ gewertet wurden die vergleichsweise kurze Spielzeit und dass sich einige Bereiche im Spiel zu ähnlich sind.

Magie und Mysterien in der Welt von Engadin

„Afterimage“ schickt die Spieler in der Rolle des Mädchens Renee in die postapokalyptische Fantasy-Welt Engadin, die aufgrund einer Amnesie auf der Suche nach ihren Erinnerungen ist. Sie erwacht in den Ruinen der Hauptstadt, nachdem eine Katastrophe beinahe die Menschheit ausgelöscht hätte. Allerdings nimmt ihre Reise ein immer größeres Ausmaß an, sodass es letztendlich um nicht weniger, als das Schicksal der neuen Welt geht.

Neben der spannenden und wendungsreichen Hintergrundgeschichte bietet „Afterimage“ das gewohnte Metroidvania-Gameplay. So erkunden die Spieler eine nicht-lineare Welt nach Belieben, während neue Fähigkeiten auch das Vorankommen in weiteren Bereichen ermöglicht. Außerdem ermöglichen umfassende RPG-Elemente unterschiedliche Charakterbuilds und 200 verschiedene Ausrüstungsgegenstände sowie sechs Hauptwaffenklassen ein abwechslungsreiches Kampfgeschehen.

