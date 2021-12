Afterimage: Handgezeichnetes Metroidvania für Konsolen und PC angekündigt

In den letzten Jahren hatte sich der Markt der Metroidvanias deutlich vergrößert. So schafften es Titel wie „Hollow Knight“, „Ori and the Blind Forest“, „Shantae and the Pirate’s Curse“ oder auch „Bloodstained: Ritual of the Night“, dass selbst Nintendo mit „Metroid: Dread“ die Rückkehr des Urvaters des Genres feierte. Nun hat das Entwicklerstudio Aurogon Shanghai mit „Afterimage“ ein weiteres von Hand gezeichnetes Metroidvania angekündigt.

Willkommen in der Welt von Engardin

„Afterimage“ soll Ende 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffentlicht werden. Es wird eine englische, japanische und chinesische Synchronisation mit sich bringen, wobei man sich auch auf deutsche Untertitel einstellen darf.

In „Afterimage“ werden die Spieler die Welt von Engardin durchkämmen und mit einer Vielzahl an Magien und Mysterien konfrontiert. Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Eine der höchsten Gottheiten hat diese riesige Welt namens Engardin erschaffen, auf der überall Naturwunder liegen: gigantische Vulkane, steile Schluchten, tiefe Meere und ein Turm, der in die Wolken ragt… Auf deiner Reise begegnest du fantastischen Kreaturen: riesigen Bestien, die im Feuer umherwandern, und Geistern, die in den Tiefen komplizierter Labyrinthe lauern… Erfahre mehr über deine neuen Freunde, lerne ihre Vergangenheit kennen und die Pläne, die sie verfolgen.“

In jedem Gebiet werden komplett unterschiedliche Gegner und Spielmechaniken auf die Spieler warten. Ebenfalls werden einzigartige Bossgegner zu finden sein, die eure Fähigkeiten auf die Proben stellen sollen. Des Weiteren kann man Truhen entdecken und eine Vielzahl an Fähigkeiten freischalten. Die Entwickler versprechen bis zu 30 Stunden Spielzeit.

Damit man einen ersten Eindruck von „Afterimage“ erhält, haben die Entwickler auch einen offiziellen Ankündigungstrailer bereitgestellt. Sobald weitere Informationen zum Spiel enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

