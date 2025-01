Code Violet: Third-Person-Horror für PS5 angekündigt

Mit „Code Violet“ wird in diesem Jahr ein neues Third-Person-Horrorspiel für die PS5 erscheinen, das von Entwickler TeamKill Media nun offiziell angekündigt wurde. Passend dazu steht auch ein Trailer bereit, der einen ersten Eindruck vom Spiel vermittelt.

Indie-Entwickler TeamKill Media machte vor allem im Jahr 2023 auf sich aufmerksam, als ihr Spiel „Quantum Error“ erschien und keine einzige positive Testbewertung erhielt. Doch das Studio hat sich nicht unterkriegen lassen und nun sein neuestes Projekt offiziell angekündigt.

Dabei handelt es sich um „Code Violet“, ein Horrorspiel mit Third-Person-Perspektive, das noch in diesem Jahr für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Passend zur Ankündigung wurde auch ein Trailer bereitgestellt, der erste Einblicke in den kommenden Titel ermöglicht.

Düstere Aussichten im 25. Jahrhundert

Die Geschichte von „Code Violet“ wird Spieler in die Zukunft des 25. Jahrhunderts versetzen. Nachdem die Erde nach einer Katastrophe nicht mehr bewohnbar ist, flüchteten die Überlebenden auf den Planeten Trappist 1-E. Doch die verbliebenen Menschen, die jetzt in einer Kolonie namens Aion leben, sind durch die Folgen der Katastrophe unfruchtbar geworden. Ein Aussterben der menschlichen Rasse ist somit nur noch eine Frage der Zeit.

Um das Überleben der Menschheit zu sichern, nutzen die Überlebenden ihre fortschrittliche Technologie, um in der Zeit zurückzureisen und Frauen aus anderen Epochen nach Trappist 1-E zu bringen. Dort sollen sie als Ersatzmütter eingesetzt werden. Dazu zählt auch Protagonistin Violet Sinclair, die aus ihrer Zeit gerissen, in die neue Kolonie der Menschen verfrachtet wird. Dort gerät sie in einen Konflikt aus Verschwörung und Überleben, während sie einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommt.

Klassischer Survival-Horror – mit Dinos

Mit „Code Violet“ möchte Entwickler TeamKill Media eine klassische Survival-Horror-Erfahrung bieten. So müssen sich die Spieler in der Rolle von Violet unter anderem gegen gefährliche Dinosaurier behaupten. Wahlweise kann der offene Kampf gesucht oder aber die Konfrontation durch Verstecken oder Schleichen vermieden werden. Um die Geheimnisse des Aion Bioengineering Complex zu ergründen und um letztendlich auch zu entkommen, müssen zudem Rätsel gelöst werden.

Um einen besseren Eindruck von „Code Violet“ zu vermitteln, haben die Verantwortlichen auch einen ersten Trailer veröffentlicht, der neben kurzen Gameplay-Ausschnitten auch einen Blick auf die düstere Atmosphäre und Story erlaubt. Erscheinen soll „Code Violet“ im Juli 2025 für die PS5. Einen genauen Termin hat TeamKill Media noch nicht bekannt gegeben.

