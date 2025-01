Wuchang Fallen Feathers: Neues Preview zeigt Gameplay aus dem Soulslike

Nach dem im Oktober letzten Jahres veröffentlichten Showcase Trailer zu „Wuchang Fallen Feathers“ ist nun Vorschau-Material aus dem Action-RPG aufgetaucht. Ein unbekannter YouTube-Nutzer hat das entsprechende Video, das ihr euch weiter unten anschauen könnt, am 20. Januar veröffentlicht. Ein Bezug zum Entwickler Leenzee oder zum Publisher 505 Games ist nicht zu erkennen.

Die Länge der Gameplay-Präsentation beträgt exakt 8 Minuten. Während dieser Laufzeit werden vorwiegend Kampfmechaniken und -Taktiken vorgestellt, darunter ein heimlicher Angriff auf eine Wache. Auch ist ein beeindruckender Bosskampf gegen ein spinnenartiges Ungeheuer in den neuen Spielszenen enthalten.

Oben seht ihr das kürzlich veröffentlichte Preview-Material aus „Wuchang Fallen Feathers“.

Darum geht es in Wuchang Fallen Feathers

Das aus China stammende Action-Rollenspiel will Freunde des Soulslike-Stils bedienen, wobei das Werk auf die ewig düsteren Welten vieler From-Software-Titel verzichtet. Die Geschichte spielt in den letzten Jahren der chinesischen Ming-Dynastie in einem gebeutelten Land namens Shu.

Dieses wird sowohl von kriegerischen Fraktionen als auch einer mysteriösen Krankheit heimgesucht, die als „Gefiederkrankheit“ bekannt ist und Menschen in monströse Kreaturen verwandelt. Ihr übernehmt dort die Rolle der namensgebenden Wuchang, einer erfahrenen Piratenkriegerin. Wie so viele Horror- und Rollenspiel-Helden leidet auch sie unter Amnesie, sodass sich die Geschichte mitunter um Wuchangs Vergangenheit dreht.

Während Entscheidungen laut dem Entwickler den Handlungsverlauf beeinflussen, nimmt das Kampfsystem mit seinen vielen Möglichkeiten Einfluss auf die NPC-Population. In „Wuchang Fallen Feathers“ kommen Nahkampfwaffen, antike Feuerwaffen sowie magischen Fähigkeiten zum Einsatz; letztere werden von besiegten Feinden erlernt. Ihr dürft Waffen zudem verzaubern, was individuelle Strategien erschließt.

„Wuchang Fallen Feathers“ hat von 505 Games noch kein konkretes Release-Datum erhalten, jedoch wurde der Veröffentlichungszeitraum auf 2025 begrenzt. Geplante Plattformen umfassen PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC – ob später auch noch eine Fassung für die Switch 2 folgen wird, bleibt abzuwarten. Es ist übrigens eine Veröffentlichung des Spiels direkt zum Start im Game Pass geplant.

