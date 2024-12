Action-RPGs & JRPGs für PS5: Auf diese 13 Spiele könnt ihr euch 2025 freuen

Das Jahr 2025 nähert sich mit großen Schritten und damit rücken auch die Releases einiger hoffentlich toller neuer Videospiele in greifbare Nähe. In unserer kleinen Übersicht stellen wir euch 13 Action-RPGs und JRPGs etwas genauer vor.

Ihr möchtet 2025 eure Zeit nicht mit Action-Adventures, Horrorspielen oder Shooter-Games verbringen, sondern lieber viel länger in Spielwelten eintauchen? Dann eigenen sich Rollenspiele perfekt dafür und natürlich dürfen sich Genrefans kommendes Jahr auch hier auf allerlei neue Titel freuen. Nachfolgend stellen wir euch 13 potentielle Action-RPG- und JRPG-Highlights vor, die ihr in nächster Zeit unbedingt genauer im Blick behalten solltet.

Wuthering Waves

Release: 2. Januar 2025

Als ein Rover durchquert ihr eine von der Apokalypse verwüstete Welt. Langsam erhebt sich die Menschheit wieder aus der Asche und ist, genauso wie ihr, bereit für ein neues großes Abenteuer. Allerdings lauern auf eurer gewaltigen Reise allerlei Herausforderungen und Gefahren. Zum Glück trefft ihr unterwegs ebenfalls einige sympathische Verbündete und deckt allerlei Geheimnisse auf, die für eine lange Zeit verborgen waren. Ein ganze Welt wartet auf euch!

Der Action-RPG-Hit „Wuthering Waves“ erscheint 2025 auch für die PS5.

Nachdem „Wuthering Waves“ bereits auf Mobile-Geräten große Erfolge feiern konnte, wagt das Open-World-Action-RPG bald den Sprung auf die PlayStation 5. Ähnlich wie in den Genre-Kollegen „Genshin Impact“ oder auch „Honkai: Star Rail“ ist ein zentraler Bestandteil des Spiels die Gacha-Mechanik. Im Gegensatz zu anderen Gacha-Spielen legt Entwicklerstudio Kuro Games bei seinem Titel einen viel größeren spielerischen Fokus auf die krachende Action.

Kingdom Come: Deliverance 2

Release: 4. Februar 2025

Im frühen 15. Jahrhundert ist das Chaos über das Königreich Böhmen hereingebrochen. Krieger aus einem fremden Land sind in das Reich eingefallen und verbreiten Angst und Schrecken. Von alledem bekommt Heinrich von Skalitz zunächst allerdings nur wenig mit. Als Vertrauter des Königs wird der junge Krieger ausgesandt, um Sir Hans Capon auf einer diplomatischen Mission zu beschützen. Doch schon bald sollen sich die Dinge überschlagen.

Mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ erhält der Überraschungshit aus dem Jahr 2018 eine Fortsetzung, die auf den Stärken des Erstlings aufbauen soll. Die Macher versprechen ein großes mittelalterliches RPG-Epos, das euch in eine authentische Spielwelt eintauchen lässt. Außerdem könnt ihr Heinrichs Ausrüstung sowie Aussehen nach euren Vorstellungen anpassen und auch krachende Kämpfe mit Schwertern und anderen Waffen dürfen nicht fehlen.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Release: 21. Februar 2025

Einst war Goro Majima ein Yakuza-Mitglied, doch nach einem Schiffbruch im Pazifik sind diese Zeiten vorbei. Da er bei diesem Vorfall sein Gedächtnis verloren hat, begibt sich unser Held auf die Suche nach seinen Erinnerungen. Allerdings soll er schon bald mit modernen Piraten und anderen Halunken aneinandergeraten. Mehr noch: Goro wird selbst zu einem Piratenkapitän und findet sich mit seiner Crew bald in einen Konflikt rund um einen legendären Schatz wieder.

Hisst 2025 im Action-RPG „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ die Segel eures Piratenschiffs!

Sega wagt mit einer seiner beliebtesten Spielereihen mal wieder ein kleines Experiment und das Ergebnis ist diesmal „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“. Diesmal prügeln wir uns nicht durch die Megametropole Tokio, sondern heuern eine tapfere Crew an, mit der wir den Pazifik unsicher machen. In den Kämpfen habt ihr die Wahl, ob ihr klassisch mit euren Fäusten austeilen oder aber euren Feinden mit einem Säbel das Fürchten lehren möchtet.

Monster Hunter Wilds

Release: 28. Februar 2025

Als Jäger schließt ihr euch einem Forschungstrupp an, der das Verbotene Land erkunden soll. Euch zur Seite stehen eure Betreuerin Alma, ein Mitglied der Gilde, ihr treuer Partner Palico und der mysteriöse Junge Nata. Darüber hinaus könnt ihr euch auf die Hilfe von Schmiedin Gemma verlassen, die euch zuverlässig mit neuer Ausrüstung und hochkarätigen Waffen versorgt. Gemeinsam sollt ihr Nachforschungen über Natas Vergangenheit anstellen.

Capcom verspricht mit „Monster Hunter Wilds“ ein großes Abenteuer in einer dynamischen Spielwelt, die im steten Wandel sein soll. Das Verbotene Land selbst zeigt dabei zwei Seiten, eine karge, lebensfeindliche Umgebung und ein Areal, in dem das Leben wundervoll gedeiht. In der Spielwelt des Action-RPGs sollen euch übrigens nicht nur allerlei bekannte und neue Monster das Vorankommen erschweren, sondern auch die unerbittlichen Naturgewalten.

AI Limit

Release: 27. März 2025

Die Zivilisation ist zusammengebrochen. Nachdem die künstliche ökologische Umgebung aus unerfindlichen Gründen versagt hat, häuften sich Kriege und Naturkatastrophen. In den nachfolgenden Jahrhunderten breiteten sich eine merkwürdige Substanz und gefährliche Monster immer weiter aus. Als Mecha-Kriegerin Alisa erkundet ihr die Überreste der alten Welt und versucht herauszufinden, warum die Zivilisation einst untergegangen ist.

„AI Limit“ will euch mit seiner fordernden Action in eine düstere Sci-Fi-Welt entführen.

Das düstere Action-RPG „AI Limit“ möchte euch 2025 in eine postapokalyptische Science-Fiction-Welt entführen. Als Mecha-Kriegerin verfügt Alisa über die Fähigkeit, nach ihrem Tod wieder zurückkehren zu können. Dieser Skill ist auch bitter nötig, denn sie wird oft sterben, während sie versucht, die Rätsel dieser Welt zu offenbaren. Alisa werden sich zahlreiche mächtige Feinde entgegenstellen, die ihr mit verschiedenen Waffen erledigen müsst.

The First Berserker: Khazan

Release: 27. März 2025

Einst war Khazan ein gefeierter Held. Allerdings sind diese Tage inzwischen Vergangenheit, denn der angesehen Krieger wird des Hochverrats am Imperium bezichtigt und ins Exil verbannt. Doch einige Zeit darauf sollen die Dinge noch einmal eine unerwartete Wendung nehmen. Eine geheimnisvolle Kraft ergreift Besitz von unserem Protagonisten, woraufhin Khazan ziemlich schnell erkennt, dass seine Rache jetzt in greifbare Nähe gerückt ist.

Mit „The First Berserker: Khazan“ erwartet euch ein knallhartes Action-RPG. Dessen Macher wollen euch nicht nur mit der Geschichte packen, sondern auch mit den schonungslosen Kämpfen an den Controller fesseln. Um Khazan zu seiner Rache zu verhelfen, könnt ihr ihn mit verschiedenen Waffen sowie Rüstungen versehen, mit dem ihr ihn an euren bevorzugten Kampfstil anpassen könnt. Besonders die mächtigen Bossgegner sollen euch alles abverlangen.

Crimson Desert

Release: 2025

Auf dem Kontinent Pywel tobt ein erbitterter Krieg, denn eine beispiellose finstere Macht breitet sich immer weiter aus. Als ein Mitglied der Graumähnen bereist ihr die unterschiedlichen Teile des Landes, um den Kontinent noch irgendwie zu retten. Glücklicherweise seid ihr während eurer Mission nicht auf euch alleine gestellt, denn unterwegs trefft ihr immer wieder auf wertvolle Verbündete, mit deren Hilfe ihr den Ursprung der Katastrophe ausfindig machen könnt.

Das Action-RPG „Crimson Desert“ lockt euch 2025 mit einer gewaltigen Open-World.

Sollte euch der Sinn nach einem großen Action-Rollenspiel in einer riesigen offenen Spielwelt stehen, könnte 2025 „Crimson Desert“ einen genaueren Blick wert sein. Die Macher von Entwicklerstudio Pearl Abyss versprechen eine riesige, abwechslungsreich gestaltete Open-World. In dieser warten nicht nur massig Geheimnisse, die von euch enthüllt werden wollen, sondern auch mächtige Gegner, denen ich euch in packenden Kämpfen entgegenstellen müsst.

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake

Release: 2025

Nach der Neuauflage von „Dragon Quest 3“ kehren nun auch die beiden Vorgänger zurück. Mit „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ feiern zwei absolute JRPG-Meisterwerke, die das Genre maßgeblich geprägt haben, ihr großes Comeback. In „DQ1“ schlüpft ihr in die Rolle des Nachfahren eines legendären Helden. Eure Aufgabe ist es, den grausamen Drachenlord zu besiegen. Eure Nachfahren stellen sich in „DQ2“ derweil dem Bösewicht Hargon entgegen.

Wenn ihr diese zwei Stücke Videospielgeschichte in einem neuen Gewandt erleben möchtet, bietet sich euch 2025 die ideale Gelegenheit dafür. Offizielle Informationen sind gegenwärtig zwar noch rar gesät, doch vermutlich dürfen Spieler mit ähnlichen Verbesserungen wie in „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ rechnen. Das bedeutet eine überarbeitete Technik, verschiedene kleine Gameplay-Anpassungen sowie einige komplett neue Inhalte.

Edens Zero

Release: 2025

Shiki Granbell ist auf einem abgelegenen Planeten aufgewachsen, der von Robotern bevölkert wird. Lange glaubt er deshalb, er sei allein in der großen weiten Galaxis. Als jedoch eines Tages eine junge Frau namens Rebecca und ihre Katze Happy auf dem Planeten landen, soll sich Shikis Leben für immer verändern. Wenig später treten sie gemeinsam einer Gilde bei, um zusammen viele Abenteuer zu erleben und neue Freundschaften zu knüpfen.

„Edens Zero“ lässt euch die Abenteuer der gleichnamigen Anime-Serie selbst erleben.

„Edens Zero“ basiert auf der gleichnamigen Anime-Serie, die bisher aus 2 Staffeln mit jeweils 25 Episoden besteht. Im kommenden Action-RPG könnt ihr die Abenteuer von Shiki, Rebecca & Co. erstmals hautnah selbst erleben und davon soll es eine ganze Menge geben. Die Macher versprechen mehr als 200 Quests, von denen einige eigens für das Spiel geschrieben wurden. Zudem sollt ihr eure Charaktere und Ausrüstung vielfältig anpassen können.

Elden Ring Nightreign

Release: 2025

Die Nacht zieht herauf in den Zwischenlanden und mit ihr neue Gefahren. Sie ist eine schier unaufhaltsame Naturgewalt, die sich unerbittlich ihren Weg bahnt. Nur wenn ihr all eure Kräfte bündelt, habt ihr eine Chance, den nächsten Morgen zu erleben. Tagsüber sammelt ihr Ressourcen ein und werdet stärker, ehe ihr euch nachts mächtigen Bossgegnern entgegenstellt.

Mit „Elden Ring Nightreign“ spendiert FromSoftware seinem gefeierten Action-RPG-Meisterwerk einen Stand-Alone-Ableger. Das neue Abenteuer könnt ihr zwar alleine spielen, der Fokus liegt jedoch eher auf dem 3-Spieler-Koop-Modus. Anders als im Hauptspiel erstellt ihr euch diesmal allerdings keinen eigenen Charakter, sondern wählt aus vorgefertigten Spielfiguren aus, die allesamt besondere Stärken haben. Kombiniert ihre Fähigkeit, um zu gewinnen.

Trails in the Sky 1st Chapter

Release: 2025

Estelle und ihr Bruder Joshua begeben sich auf eine Pilgerreise, um zu sogenannten Bracer zu werden. Diese setzen sich für Frieden und Gerechtigkeit ein. Während ihrer Reise ziehen jedoch dunkle Schatten auf, die das Feuer des Krieges einmal mehr zu entfachen drohen. So beginnt ein gewaltiges Abenteuer, auf dem sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Königin und Heimat verteidigen müssen. Ob sie dieser Aufgabe wirklich gewachsen sind?

Mit „Trails in the Sky 1st Chapter“ kehrt 2025 ein JRPG-Kultspiel zurück.

Mit „Trails in the Sky 1st Chapter“ spendieren Falcolm und GungHo Online Entertainment dem ersten Teil der beliebten „The Legend of Heroes: Trails in the Sky“-Trilogie nach mehr als 20 Jahren ein Remake. Anders als noch das JRPG-Original erhält die Neuauflage übrigens eine deutsche Lokalisation. Das Remake wurde von Grund auf neu in 3D entwickelt und bietet darüber hinaus ebenfalls ein deutlich überarbeitetes Kampfsystem.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Release: 2025

Ihr seid eine uralte Vampir-Ahnin, die ihr Weg in die moderne US-Metropole Seattle führt. Dort drohen sich die Dinge allerdings schon bald zu überschlagen, denn die Stadt steht an der Schwelle eines brutalen Bürgerkrieges. Mit euren Taten könnt ihr fortan entscheiden, welche Fraktion letztendlich die Kontrolle über Seattle erlangen und auch behalten soll.

Bereits seit mehreren Jahren warten Action-RPG-Fans mittlerweile auf „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“, das nun endlich 2025 erscheinen soll. Im düsteren Vampir-Abenteuer müsst ihr nachts euren Blutdurst stillen und das notfalls mit roher Gewalt. Allerdings müsst ihr immer darauf achten, nicht zu verraten, wer ihr seid. Abhängig von eurem gewählten Vampirklan verändern sich übrigens euer Spielstil.

Wuchang: Fallen Feathers

Release: 2025

Die erfahrene Piratenkriegerin Wuchang hat ihre Erinnerungen verloren und ist seither dazu gezwungen, sich mit ihrer mysteriösen Vergangenheit zu befassen. Als hätte sie damit noch nicht genug zu tun, geraten konkurrierende Fraktionen immer öfter aneinander und auch eine seltsame Krankheit, die blutrünstige Monster hervorbringt, breitet sich schier unaufhaltsam aus. Könnt ihr dem Land den herbeigesehnten Frieden zurückbringen?

„Wuchang: Fallen Feathers“ wird ein herausforderndes Soulslike-Abenteuer.

„Wuchang: Fallen Feathers“ verspricht ein knallhartes Action-RPG zu werden, das sich insbesondere an Soulslike-Fans richtet. Im Laufe des Abenteuers müsst ihr neue Kräfte und Fähigkeiten meistern, um immer stärkere Monster in die Knie zu zwingen. Des Weiteren sollt ihr an verschiedenen Punkten des Spiels Entscheidungen treffen, um so den weiteren Verlauf zu bestimmen. Die Macher versprechen mehrere Endsequenzen.

Auf welche (Action-)RPGs freut ihr euch in 2025 schon ganz besonders?

Weitere Meldungen zu Spiele-Highlights 2025.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren