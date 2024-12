Action & Adventure für PS5: Diese 10 Highlights erscheinen 2025

In 2025 dürfen wir uns auf einige wirklich vielversprechende Action(-Adventure)-Games freuen. Neben Gangster-Stories buhlen ebenfalls Fantasy-Abenteuer um eure Gunst. Wir stellen euch 10 Titel in unserer Übersicht etwas genauer vor.

Neben allerlei Horror- und Shooter-Games dürfen sich Videospiel-Fans 2025 auch auf mehrere neue Action(-Adventure)-Games freuen. In den nachfolgenden Zeilen stellen wir euch zehn dieser bald erscheinenden Games vor, die ihr im kommenden Jahr näher im Blick behalten solltet.

Eternal Strands

Release: 28. Januar 2025

Brynn, eine junge sowie unerschrockene Magierin, will unbedingt ihre Heimat beschützen. Wenn sie das wirklich schaffen möchte, muss sie jedoch einen beschwerlichen Weg auf sich nehmen. Unsere Protagonistin muss die Welt erkunden, um verschiedenen Mysterien auf den Grund zu gehen und neue Fähigkeiten zu erlangen. Allerdings lauern auf ihrer großen Reise natürlich auch allerlei Gefahren. Ob sie bereit ist, sich diesen zu stellen?

In „Eternal Strands“ erwarten euch Kämpfe gegen gewaltige Bossgegner.

Mit seinem Action-Adventure „Eternal Strands“ liefert das Team von Yellow Brick Games sein Erstlingswerk ab. Es ist das neue Studio von BioWare-Veteran Mike Laidlaw, der als Creative Director an „Dragon Age“ mitwirkte. Das Studio möchte euch in eine reichhaltige Fantasy-Welt entführen, in dem ihr viele Kämpfe bestehen müsst. Zum Glück kann Brynn mit ihrer Magie unter anderem ihre Umwelt manipulieren und ermöglicht ihr noch weitere Tricks.

Assassin’s Creed Shadows

Release: 14. Februar 2025

Die Geschichte beginnt im Jahr 1579, der finalen Phase der Sengoku-Zeit. Eine aufwühlende Phase in der Historie Japans, die von brutalen Bürgerkriegen geprägt war. Während dieser Zeit sollen sich die Schicksale der Kunoichi Naoe und des aus Afrika stammenden Kriegers Yasuke kreuzen. Können sie gemeinsam eine neue Ära einläuten?

2025 können Spielerinnen und Spieler im Action-Adventure „Assassin’s Creed Shadows“ endlich ins feudale Japan eintauchen. Eine Epoche, die sich zahlreiche Fans lange gewünscht hatten. Dank gleich zwei Spielfiguren sollen sich euch mehr Möglichkeiten eröffnen. Naoe agiert als Ninja-Kriegerin primär im Schatten, während der starke Yasuke den offenen Kampf nicht scheut.

Split Fiction

Release: 6. März 2025

Mio und Zoe sind zwar nicht unbedingt Freundinnen, doch teilen auch eine gemeinsame Leidenschaft für das Schreiben. Allerdings gehen ihre Genre-Vorlieben ziemlich auseinander, denn während die eine von ihnen ein Faible für Fantasy-Abenteuer hat, brennt die andere leidenschaftlich für Science-Fiction-Geschichten. Doch schon bald finden sie sich in den von ihnen geschaffenen Welten wieder und nur zusammen können sie nach Hause zurückkehren.

Im Koop-Action-Adventure „Split Fiction“ ist Teamwork Trumpf.

Mit „Split Fiction“ erwartet euch das neueste Koop-Action-Adventure der „It Takes Two“-Macher von Hazelight Studios. Gemeinsam mit einem Freund müsst ihr die detailverliebten Umgebungen erkunden, verschiedene Rätsel lösen und herausfordernde Kämpfe überstehen. Wichtig ist hierbei vor allem das Timing, denn ihr solltet eure Aktionen stets mit denen eures Mitspielers koordinieren. Wie andere Koop-Games bietet übrigens auch dieses einen Freunde-Pass.

Grand Theft Auto 6

Release: Herbst 2025

Rund um die genaue Story macht Entwicklerstudio Rockstar Games aktuell noch ein großes Geheimnis. Bestätigt ist jedoch, dass uns die Geschichte in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida entführt. Dort liegt unter anderem die berühmte Stadt Vice City, die langjährigen Fans der Reihe sicherlich schon bekannt sein dürfte. Ausgehend vom Trailer scheint es um Gangsterpärchen zu gehen, das in der in Neonlicht getränkten Metropole sein Glück finden will.

„Grand Theft Auto 6“ dürfte nicht weniger als DAS Gaming-Highlight 2025 und nicht weniger als ein massives Großereignis werden. Wenig verwunderlich, immerhin konnte Rockstar bereits mit seinen letzten zwei Spielen reihenweise Rekorde brechen. Die Verantwortlichen versprechen ebenfalls große Dinge, denn sie wollen mit dem Open-World-Abenteuer nicht weniger als die bisher gewaltigste Weiterentwicklung in der bisherigen „GTA“-Historie abliefern.

Death Stranding 2: On the Beach

Release: 2025

Die Geschichte von Sam Bridges geht weiter! Gemeinsam mit seinen Gefährten bricht er zu einer neuen Reise auf, um das Aussterben der Menschheit zu verhindern. Allerdings stellen sie sich schon bald die Frage, ob es das wirklich wert ist: Sollten sie eine solche Verbindung tatsächlich eingehen? Vor allem, wenn sie nicht nur irdische, sondern auch außerweltliche Gefahren sowie weitere Hindernisse überwinden müssen, wenn sie ihr großes Ziel erreichen wollen.

Sam erlebt in „Death Stranding 2: On the Beach“ ein neues Abenteuer.

In „Death Stranding 2: On the Beach“ führt Videospiellegende Hideo Kojima die Handlung seines 2019 erschienenen Action-Adventures fort. Details zum Gameplay sind zwar gegenwärtig rar gesät, doch das Entwicklerteam dürfte auf dem Fundament des Erstlings aufbauen und uns erneut einen Mix aus Erkundung, Kämpfen und Rätseln liefern. Neu an Bord sind diesmal übrigens weitere bekannte Hollywoodstars wie Elle Fanning („The Neon Demon“).

Ghost of Yōtei

Release: 2025

Im Jahr 1603 beginnt Atsus Reise und somit mehr als 300 Jahre nach den Erlebnissen von Jin Sakai. Unsere neue Heldin verschlägt es jedoch nicht auf die kleine Insel Tsushima, sondern in die Länder rund um den titelgebenden Berg Yōtei im heutigen Hokkaido. In den schneebedeckten Tundren und weitläufigen Graslandschaften lauern zahlreiche Gefahren.

Sucker Punch („inFAMOUS“-Reihe) setzen ihre Samurai-Saga fort, rücken in „Ghost of Yōtei“ allerdings einen neuen Geist in den Mittelpunkt. Darüber hinaus ist das Action-Adventure der erste Titel des Studios, der von Grund auf für die PlayStation 5 entwickelt wurde. Die Macher versprechen eine noch glaubwürdigere und detailverliebte Spielwelt.

Hell is Us

Release: 2025

Ihr erkundet ein vom Bürgerkrieg gespaltenes Land. Doch das ist nicht die einzige Katastrophe, die derzeit wütet. Eine mysteriöse Katastrophe, die übernatürliche Kreaturen hervorbringt, wütet in der Region und keine Waffe kann den Bestien gefährlich werden. Glücklicherweise besitzt ihr ein Schwert und eine Drohe, die aus einer anderen Zeit stammen und die euch einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Könnt ihr die Geheimnisse der Welt ergründen?

„Hell is Us“ verspricht 2025 ein überaus stimmungsvolles Action-Adventure zu werden.

Mit „Hell is Us“ erwartet euch ein düsteres Action-Adventure, in dem ihr auf eure Instinkte vertrauen müsst. Es gibt keine Karte, Questmarker oder andere Hilfen, die euch den Weg weisen. Somit könnt ihr euren Entdeckerdrang voll ausleben. Doch natürlich lauern auch zahlreiche Gefahren auf eurem Weg, denen ihr euch widersetzen müsst. Mit Schwertern, Speeren und anderen Waffen habt ihr gute Chancen, die Monster zu erledigen.

Luna Abyss

Release: 2025

In der Rolle eines Gefangenen müsst ihr eine verlassene Megastruktur tief unterhalb der Oberfläche des Mondes Luna erkunden. Genauer gesagt sollt ihr dort vergessene Technologien aufspüren und aus dem Inneren des sogenannten Abyss bergen. Allerdings seid ihr nicht ganz alleine unterwegs. Eine KI namens Aylin überwacht jeden einzelnen eurer Schritte. Als wäre das noch nicht genug, warten im Abyss noch zahlreiche weitere Gefahren.

Mit seinem Action-Adventure „Luna Abyss“ möchte euch das kleine Indie-Entwicklerteam von Bonsai Collective auf ein atmosphärisch packendes Abenteuer entführen. Der Titel soll euch mit einem Mix aus spannenden Shooter-Passagen, stimmungsvollen Erkundungsabschnitten und aufregenden Jump’n’Run-Einlagen an den DualSense-Controller fesseln.

Mafia: The Old Country

Release: 2025

Enzo Favara hat es wahrlich nicht leicht, denn sein Alltag ist ein brutaler Überlebenskampf. Er will sich im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts der Cosa Nostra gegenüber beweisen und das Vertrauen eines Mafiaclans gewinnen. Nachdem ihn plötzlich ein schwerer Schicksalsschlag ereilt hat, erhält er die Chance, seinem bisherigen Dasein zu entfliehen. Wenn sich Enzo gegenüber Don Torrisis beweist, könnte er ein besseres Leben bekommen.

Mit Enzo Favara rückt in „Mafia: The Old Country“ ein neuer Protagonist in den Mittelpunkt.

Mit „Mafia: The Old Country“ erlebt ihr die Vorgeschichte der gefeierten Action-Adventure-Trilogie hautnah mit. Das Prequel verlagert seinen Schauplatz von den USA nach Italien, doch am bewährten Gameplay der Reihe dürfte sich vermutlich nicht allzu viel ändern. Enzo ist nicht nur ein erfahrener Nahkämpfer, sondern auch versiert im Umgang mit verschiedenen Nahkampf- und Schusswaffen. Tut alles, um in der Gunst des Dons zu steigen!

The Sinking City 2

Release: 2025

In den 1920ern führt euch euer Weg in die US-Stadt Arkham. Es ist ein berüchtigter Ort, der nun von einer mysteriösen Flut heimgesucht wird. Aus diesem Grund treiben inzwischen auch gefährliche Monster ihr Unwesen in der Stadt. Während die Flut immer weitere Teile der Stadt unter sich begräbt und sich sowohl die angriffslustigen Monster als auch der Verfall immer weiter ausbreiten, müsst ihr die finsteren Geheimnisse dieses Ortes enthüllen.

In „The Sinking City 2“ erlebt ihr eine komplett eigenständige Geschichte, losgelöst von den Ereignissen des Vorgängers. Die düstere Atmosphäre, die enorm von den Werken des amerikanischen Autors H. P. Lovecraft geprägt ist, bleibt euch dafür selbstverständlich enthalten. In den Überlebenskampf zieht ihr übrigens übrigens nicht wehrlos, denn der Protagonist kann während der Erkundung der halboffenen Spielwelt verschiedene Waffen einsetzen.

Auf welches Action(-Adventure) freut ihr euch in 2025 schon besonders?

