Phantom Blade Zero: Erfolg von Black Myth Wukong beschert Entwicklern mehr Budget – Bericht

Im letzten Jahr lieferte der chinesische Entwickler Game Science mit „Black Myth: Wukong“ ein beeindruckendes Debüt ab. So konnte sich das Action-Abenteuer allein im ersten Monat nach dem Release für die PS5 und den PC mehr als 20 Millionen Mal verkaufen und auch diverse Awards gewinnen.

Dass die Spieleindustrie in China auch weiterhin auf dem Vormarsch zu sein scheint, zeigen aktuell noch mehr kommende und vielversprechende Titel wie „Phantom Blade Zero“, „Wuchang Fallen Feathers“ oder „Where Winds Meet“. Und nun scheinen die chinesischen Videospiele auch noch voneinander zu profitieren.

Investoren in China sehen im AAA-Gaming das „neue goldene Ei“

So konnten sich das Studio S-Game, das derzeit an „Phantom Blade Zero“ arbeitet, aufgrund des enormen Erfolgs von „Black Myth: Wukong“ über zusätzliche finanzielle Mittel freuen. Das hat jetzt der in China ansässige Publisher- und Gaming-Berater Daniel Camilo in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben. Allerdings weist er darauf hin, dass für „Phantom Blade Zero“ auch schon im Vorfeld ein beachtliches Budget verfügbar war.

„Der enorme Erfolg von Wukong insbesondere in China hat vielen Investoren signalisiert, dass AAA-Gaming das neue goldene Ei ist. Viele Studios haben nach der Veröffentlichung von Wukong mit Investitionen gerechnet. Das ist nichts Neues“, so Camilo in seinem Beitrag. „Neu ist, dass Phantom Blade Zero angeblich dank des Erfolgs von Wukong eine beträchtliche Menge zusätzlicher Investitionen und Finanzmittel erhalten hat.“

Für seine Informationen beruft sich Camilo auf zwei ehemalige Entwickler, die an den Arbeiten zu „Phantom Blade Zero“ beteiligt waren. Abschließend heißt es: „Und schließlich – und das betone ich – musste das Studio angeblich nach der Veröffentlichung von Wukong sogar Investoren abweisen, weil so viele herbeiströmten, um sich dieser neuen Welle des Hypes um chinesische AAA-Entwicklungsprojekte anzuschließen.“

Phantom Blade Zero zeigt sich im neuen Trailer

Dass die zusätzlichen Mittel der Entwicklung von „Phantom Blade Zero“ in jedem Fall zugutekommen, beweist auch der neue Gameplay-Trailer, der erst am heutigen Mittwoch veröffentlichte wurde. Wie die Entwickler selbst in ihrer Pressemitteilung bekannt gaben, präsentiert das bewegte Bildmaterial „bedeutende Verbesserungen der visuellen Qualität – Texturen, Modelle und Beleuchtung – die den echten Standards der nächsten Generation entsprechen sollen.“

Wann „Phantom Blade Zero“ erscheinen wird, steht bislang noch nicht fest. Ein Release-Termin soll aber noch im Laufe des Jahres 2025 bekannt gegeben werden. Jüngsten Gerüchten zufolge sei mit einer Veröffentlichung des Action-RPGs aber nicht vor dem Herbst 2026 zu rechnen. Nach dem kostenlosen Side-Scroller „Phantom Blade: Executioners“ handelt es sich bei „Phantom Blade Zero“ bereits um das zweite Spiel von Entwickler S-Game.

Weitere Meldungen zu Phantom Blade Zero.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren