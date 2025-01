Lost Records Bloom & Rage: Erneute Verschiebung, aber nur ein Teil des Spiels betroffen

Bei den Game Awards 2023 wurde das nächste Projekt des französischen Entwicklers Don’t Nod, „Lost Records: Bloom & Rage“, vorgestellt. Der Titel sollte eigentlich Ende 2024 erscheinen, wurde aber verschoben, um „Life is Strange: Double Exposure“ aus dem Weg zu gehen.

In einem neuen FAQ ging das Studio nun auf den bevorstehenden Release des Spiels ein. Zumindest die erste Episode des Mystery-Games kann wie geplant am 18. Februar erscheinen. Der zweite Teil wird jedoch nach hinten geschoben.

Zweite Episode wird um vier Wochen verschoben

In dem kürzlich veröffentlichten FAQ gehen die Entwickler von Don’t Nod auf zahlreiche Details rund um den Release von „Lost Records: Bloom & Rage“ ein. So wird etwa erneut angegeben, dass das Spiel in zwei Episoden aufgeteilt ist. Das Adventure erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC und wird nicht abwärtskompatibel zu PS4 oder Xbox One sein.

Daneben wird auch auf die Verschiebung von Tape 2 „Rage“ eingegangen. Während die erste Episode „Bloom“ weiterhin im Zeitplan läge, hätte man entschieden, den zweiten Teil des Spiels um vier Wochen zu verschieben. „Rage“ wird daher nicht mehr am 18. März, sondern am 15. April 2025 erscheinen.

Das Studio gibt an, dass die zusätzliche Zeit notwendig sei, um sicherzustellen, dass „Lost Records: Bloom & Rage“ das Erlebnis liefert, dass die Spieler und Fans verdienen. Don’t Nod sei zuversichtlich, den Nutzern durch die Verschiebung „ein umfassenderes Erlebnis zu bieten“.

Weitere Details zu dem Mystery-Adventure

In dem FAQ ging das Studio auch auf den Preis des kommenden „Lost Records: Bloom & Rage“ ein. Zum Release wird der Titel zu einem Preis von 39,99 Euro erhältlich sein. Dies bezieht sich auf beide Episoden des Spiels, die nicht einzeln gekauft werden können. Zumindest auf Steam wird es einen Einführungsrabatt von zehn Prozent geben.

„Lost Records: Bloom & Rage“ wird eine englische sowie eine französische Sprachausgabe bieten. Das Singleplayer-Spiel soll je nach Spielstil und Erkundung etwa zehn bis zwölf Stunden Spielzeit benötigen. Für Spieler, die gerne kreativ unterwegs sind, gibt es auch einen Fotomodus.

Quelle: Steam, Gematsu

