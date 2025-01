Secret Level: 10 Staffeln? Macher spricht über Zukunft der Prime-Video-Serie

„Secret Level“ wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert, nachdem die Videospiel-Anthologie auf Prime Video den erfolgreichsten Start einer Animationsserie hingelegt hatte. Doch offenbar haben die Macher noch weitaus mehr Ideen. In einem Interview sprachen sie nun über die mögliche Zukunft des Streaming-Formats.

Im vergangenen Jahr feiert die Anthologie-Serie „Secret Level“ Anfang Dezember ihre Premiere auf Amazons Streaming-Dienst Prime Video. Zuschauer konnten sich über 15 verschiedene Episoden freuen, die jeweils Geschichten aus den Welten der verschiedensten Computer- und Videospielmarken erzählten.

Mit dabei waren unter anderem bekannte Franchises wie „Dungeons & Dragons“, „Mega Man“ oder „Unreal Tournament“. Nachdem „Secret Level“ den erfolgreichsten Start einer Animationsserie auf Prime Video geglückt ist, kündigten die Macher bereits eine zweite Staffel an. Allerdings scheinen sie noch mehr Ideen für weitere Staffeln zu haben, wie nun in einem Interview verraten wurde.

Secret Level hat Potenzial für bis zu 10 Staffeln

Im Gespräch mit The Direct sprachen Schöpfer Tim Miller und der leitende Regisseur Dave Wilson über die Zukunft von „Secret Level“. Dabei deutete der „Deadpool“-Regisseur das enorme Potenzial der Anthologie-Serie an: „Wir könnten 10 Staffeln daraus machen.“ Immerhin existieren auch genügend Videospiele, die als Basis für die Geschichten dienen könnten. Auf die Frage, welche Franchises in der zweiten Staffel vertreten sein könnten, äußerte sich Dave Wilson.

„Jeder hat sein prägendes Spielerlebnis, und für mich wären das definitiv Spiele wie ‚Wolfenstein‘ und ‚Doom‘. Ich erinnere mich genau, wo und wann ich war, als ich zum ersten Mal diese Discs eingelegt und diese Spiele gespielt habe“, so Wilson. Außerdem sagte er: „Aber ich würde auch gerne etwas Obskures nehmen, wie ‚Pong‘, und mich fragen, was für eine Geschichte dahintersteckt, und daraus etwas machen, Mann… Aber die Liste würde endlos weitergehen.“

Macher würden gerne jährlich neue Episoden liefern

Auch Miller fügt hinzu: „Die Liste ist ziemlich lang. Es sind einfach Spiele, die man wirklich gerne sehen würde. Ich meine, warum können wir nicht ‚Wing Commander‘ machen? Warum können wir nicht ‚Joust‘ machen, das super ernst ist?“ In einem Interview mit Collider verriet der Schöpfer zudem, dass man gerne jährlich neue Folgen von „Secret Level“ veröffentlichen würde, auch wenn die Staffeln dadurch nicht mehr so umfangreich ausfallen.

Im selben Interview haben die Macher zusätzlich erzählt, dass für die erste Staffel auch eine Crossover-Episode zwischen „Doom“ und „Halo“ geplant war, doch Microsoft dieser Idee letztendlich einen Riegel vorschob. Vielleicht ist der Xbox-Hersteller ja angesichts des Erfolges der ersten Staffel nun für diese Idee offen.

Wann die zweite Staffel von „Secret Level“ erscheinen wird, bleibt noch abzuwarten. Auch wenn die Verantwortlichen gerne einen jährlichen Rhythmus anstreben würden, ist mit einer Veröffentlichung wahrscheinlich nicht vor 2026 zu rechnen.

Weitere Meldungen zu Secret Level.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren