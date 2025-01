Metascore 93: Sega holt offenbar den nächsten Klassiker aus der Schublade

Im letzten Jahr rief der Publisher Sega das Ziel aus, ausgewählten bekannten Marken zu einem Comeback auf den aktuellen Plattformen zu verhelfen.

Wie wir wissen, kehrt unter anderem „Crazy Taxi“ in Form eines Reboots zurück. Auch zu „Jet Set Radio“ befindet sich eine Neuauflage in Arbeit. Des Weiteren hielt sich Sega die Möglichkeit offen, Remaster zu beliebten Klassikern zu veröffentlichen. Könnte sich darunter auch eine Neuauflage des Rollenspiels „Skies of Arcadia“ befinden?

Nachdem bereits 2023 Gerüchte um eine Neuauflage zu „Skies of Arcadia“ aufkamen, könnte es in den nächsten Monaten möglicherweise konkret werden. Darauf deutet zumindest ein aktueller Schritt seitens Sega hin.

Sega erneuert den Markenschutz

So erneuert Sega nicht nur in Japan, wo das Rollenspiel unter dem Namen „Eternal Arcadia“ erschien, den Markenschutz. Zudem sicherte sich der Publisher sowohl in Europa als auch in den USA den Namen „Skies of Arcadia“.

Eine Maßnahme, die darauf hindeuten könnte, dass Sega in der Tat eine Ankündigung zum Rollenspielklassiker vorbereitet.

„Skies of Arcadia“ entstand bei einem internen Team von Sega, das sich aus Veteranen zusammensetzte, die an bekannten Sega-Titeln wie „Panzer Dragoon“, „Phantasy Star“ oder „Sonic the Hedgehog“ mitwirkten. Laut Meinung vieler Spieler und Kritiker gehörte das Rollenspiel zu den besten Titeln der Dreamcast.

Allerdings blieb der kommerzielle Erfolg aus, was im Jahr 2002 zu einer Portierung auf den Gamecube führte. Hier erschien das Rollenspiel unter dem Namen „Skies of Arcadia Legends“.

Gerüchte um das Remaster kamen bereits 2023 auf

Wie eingangs erwähnt, machen die Gerüchte um ein mögliches Remaster zu „Skies of Arcadia“ nicht zum ersten Mal die Runde. Im Frühjahr 2023 meldete sich der „Xbox Era“-Mitgründer Nick Baker mit entsprechenden Informationen zu Wort.

Wie der gut vernetzte Insider damals erfahren haben wollte, sollte sich in der Tat eine Neuauflage zum Rollenspielklassiker in Arbeit befinden. Mit einem Remake sollten wir allerdings nicht rechnen. Stattdessen berichtete der Insider, dass Sega ein HD-Remaster zu „Skies of Arcadia“ in Auftrag gab.

Weiter führte Baker aus, dass er nicht sagen könne, welches Studio an dem Remaster arbeitet. Allerdings soll ihm eine Quelle Screenshots zugeschickt haben, die die Existenz des Remasters bestätigten.

Möglicherweise erfolgt nun also bald die offizielle Bestätigung beziehungsweise Ankündigung durch Sega.

