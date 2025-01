Microsoft x TikTok: Naht der nächste Mega-Deal? Übernahmegespräche sollen laufen

Nachdem der oberste US-Gerichtshof das mögliche Verbot von TikTok in den USA bestätigte, soll sich ByteDance auf der Suche nach einem Käufer für das US-Geschäft befinden. Einem Bericht von Reuters zufolge könnte Microsoft vor der nächsten riesigen Übernahme der Unternehmensgeschichte stehen.

Schon unter der ersten Trump-Regierung dachten die USA darüber nach, TikTok zu verbieten oder den chinesischen Mutterkonzern ByteDance dazu zu zwingen, die US-Sparte der umstrittenen Social-Media-Plattform an ein US-Unternehmen zu verkaufen. Aus Gründen der nationalen Sicherheit, wie es hieß.

Nachdem ByteDance Einspruch einlegte und ein drohendes Verbot verhindern wollte, lehnte der oberste US-Gerichtshof den Einspruch in diesem Monat ab. In seiner Begründung verwies der Supreme Court auf die Verbindungen zwischen TikTok und der chinesischen Regierung. Durch diese kamen die Richter zu dem Schluss, dass die Interessen der nationalen Sicherheit das Recht auf Redefreiheit überwiegen.

Einem aktuellen Bericht von Reuters zufolge sollen Microsoft und TikTok aktuell Übernahmegespräch führen. Sollte sich ByteDance dazu entscheiden, das US-Geschäft von TikTok an ein drittes Unternehmen zu verkaufen, könne die App in den USA online bleiben.

Die größte Übernahme in der Geschichte von Microsoft?

Laut Reuters bestätigte US-Präsident Donald Trump die laufenden Gespräche zwischen Microsoft und TikTok. Um es ByteDance zu ermöglichen, einen Käufer für das US-Geschäft von TikTok zu finden, bekam das chinesische Unternehmen eine Schonfrist von 75 Tagen eingeräumt. Wenn es dem Konzern bis dahin nicht gelingt, einen entsprechenden Deal abzuschließen, droht in den USA das endgültige Verbot von TikTok.

Für die Übernahme des US-Geschäfts von TikTok steht aufgrund der Bewertung der Plattform ein möglicher Kaufpreis von rund 100 Milliarden US-Dollar im Raum. Sollten diese Angaben zutreffen, hätten wir es mit der größten Übernahme in der Geschichte von Microsoft zu tun.

Zuletzt machten die Windows-Macher vor allem mit der Übernahme des kalifornischen Publishing-Giganten Activision Blizzard auf sich aufmerksam. Ein Kauf, den sich Microsoft knapp 68 Milliarden US-Dollar kosten ließ.

Zu den weiteren kostspieligen Übernahmen der Vergangenheit gehörten LinkedIn (28 Milliarden US-Dollar) oder Nuance Communications (19,7 Milliarden US-Dollar).

Auf Nachfrage wollte ein Sprecher von Microsoft die mögliche Übernahme der US-Sparte von TikTok nicht kommentieren.

Microsoft versucht sich nicht zum ersten Mal an einer Übernahme

Bereits in der ersten Amtszeit von Donald Trump prüfte die US-Regierung ein mögliches Verbot von TikTok in den USA. Damals bemühte sich Microsoft ebenfalls um einen Kauf der Social-Media-Plattform. Allerdings machte der Konkurrent Oracle, der sich für eine Übernahme von TikTok mit der Handelskette Walmart zusammenschloss, vermeintlich das Rennen.

Doch obwohl es dem US-amerikanischen Hard- und Softwarehersteller gelang, Microsoft im Rennen um den Kauf von TikTok auszustechen, kam der Deal unter dem Strich nie zustande.

Nachdem sich die Gespräche zwischen Oracle und TikTok beziehungsweise ByteDance über Monate hinzogen, schied Trump aus dem Amt aus und die Notwendigkeit einer Einigung jeglicher Art verschwand. Nun unternimmt die US-Regierung also einen zweiten Anlauf, um das Problem mit TikTok in den USA ein für alle Mal zu lösen.

Ob es dieses Mal in der Tat zu einem Verkauf der US-Sparte an Microsoft kommt oder ob noch andere Interessente mitmischen, bleibt abzuwarten. In den USA bringt es TikTok auf etwa 170 Millionen User.

