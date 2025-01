Stellenabbau bei BioWare: Dragon-Age- und Mass-Effect- Veteran betroffen

Nachdem die Verkaufszahlen von BioWares Action-Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ enttäuschten, nahm das kanadische Studio Entlassungen vor. Mindestens einen prominenten Abgang hatte es mit „Veilguard“-Game Director Corinne Busche schon gegeben, wenngleich ihr Abschied laut eigener Aussage aus freien Stücken erfolgte.

Nun wurde bekannt, dass von den Entlassungen bei BioWare auch der „Dragon Age“- und „Mass Effect“-Veteran Trick Weekes betroffen war. Dies teilte der Autor selbst via der Social-Media-Plattform Bluesky mit. In seiner Nachricht suchte Weekes nach einer neuen Anstellung als Autor und Narrative Designer.

Der langjährige BioWare-Mitarbeiter veröffentlichte das betreffende Posting am 29. Januar. Darin schrieb Weekes wörtlich:

„Ich suche nun eine neue Position im Bereich Schreiben / Narratives Design. Es war ein Privileg, über 20 Jahre hinweg mit so vielen großartigen Entwicklern bei BioWare zu arbeiten, und ich werde die Erinnerungen an die wunderbaren Menschen in der Community, die ich auf diesem Weg getroffen habe, immer in Ehren halten. Vielen Dank an euch alle.“