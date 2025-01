Forza Horizon 5: Nicht nur PS5-Port geplant? Gerüchte um Switch-2-Release

Nachdem Microsoft seine Release-Strategie mit meinem aggressiven Multiplattform-Ansatz neu ausgerichtet hatte, machten schnell die Gerüchte, welche bislang Xbox-exklusiven Titel ihren Weg nun auch auf andere Konsolen finden könnten.

Dazu zählte auch „Forza Horizon 5“ und am gestrigen Abend sorgte man für ein Ende der Spekulation und kündigte die PS5-Version des Open-World-Rennspiels offiziell an. Angeblich könnte „Forza Horizon 5“ aber noch für ein weiteres, noch kommendes System erscheinen, wie ein bekannter Insider verraten hat.

Forza Horizon 5 für Nintendo Switch 2?

So gab der stets gut informierte Branchenkenner extas1s kurz nach der Ankündigung der PS5-Umsetzung auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt, dass „Forza Horizon 5“ auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Weitere Details zu seiner Behauptung nannte er jedoch nicht. So ist unklar, ob das Rennspiel für die neue Nintendo-Konsole ebenfalls im Frühjahr 2025 erscheinen wird, wie es bei der PS5-Fassung der Fall ist.

Da die Switch 2 bislang noch keinen Release-Termin hat, könnte es sein, dass die auch mobil spielbare Variante von „Forza Horizon 5“ erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird – vorausgesetzt extas1s behält Recht. Möglicherweise könnte eine Enthüllung am 2. April 2025 folgen. An diesem Tag wird Nintendo eine Direct-Präsentation abhalten, in der die ersten Spiele für die Switch 2 präsentiert werden.

Weitere Xbox-Spiele sollen für die Switch 2 erscheinen

Weiterhin stellt sich die Frage, wie der technische Zustand von „Forza Horizon 5“ auf der Switch 2 womöglich aussehen könnte. Schließlich gehört das Open-World-Rennspiel mit Blick auf die Grafik zu den schönsten Vertretern seiner Art, sodass eine entsprechende Hardwareleistung notwendig wäre, ohne große Abstriche machen zu müssen. Die exakten Spezifikationen der Switch 2 sind bisher aber nicht bekannt.

Allerdings gab es bereits mehrere Hinweise darauf, dass die kommende Nintendo-Konsole deutlich leistungsstärker sein soll – vor allem im Vergleich zur ersten Switch. Das würde dafür sorgen, dass mehr Triple-A-Projekte angezogen werden. Eine Kategorie, in die auch „Forza Horizon 5“ fällt.

Microsofts Phil Spencer zufolge werden außerdem auch weitere Xbox-Titel für die Switch 2 erscheinen. Gerüchten nach könnten darunter zum Beispiel „Halo: The Master Chief Collection“, „Microsoft Flight Simulator 2024“ und „Starfield“ sein. Auch das kommende „Doom: The Dark Ages“ soll für die Hybrid-Konsole umgesetzt werden.

Weitere Meldungen zu Forza Horizon 5, Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren