Ninja Gaiden 4: Weniger Ryu, mehr Yakumo? Entwickler über die spielbaren Protagonisten

Mit „Ninja Gaiden 4“ kehrt der bekannte Action-Held Ryu Hayabusa in diesem Jahr zurück. Allerdings wird es mit Yakumo dieses Mal auch einen zweiten Protagonisten geben. Wie die spielbaren Anteile ausfallen und wie die Charaktere sich voneinander unterscheiden, haben die Entwickler nun in einem Interview verraten.

Auf der jüngsten Developer Direct sorgte Xbox-Hersteller Microsoft für eine große Überraschung und kündigte mit „Ninja Gaiden 4“ die Rückkehr einer ikonischen Action-Adventure-Reihe an. 13 Jahre nach dem letzten Teil wird das neue Spiel von Team Ninja, die dieses Mal mit PlatinumGames zusammenarbeiten, noch in diesem Jahr erscheinen.

Dadurch feiert auch der bekannte Held Ryu Hayabusa sein Comeback, doch wie die Macher bereits im Zuge der Ankündigung enthüllten, wird es mit Yakuma auch einen neuen Protagonisten geben. Wie sich die beiden spielbaren Charaktere voneinander unterscheiden und wer hauptsächlich im Mittelpunkt des Geschehens stehen wird, haben die Entwickler nun einem Interview verraten.

Yakumo im Fokus, doch Ryu wird nicht zu kurz kommen

So wurde der verantwortliche Game Director Yuji Nakao im Gespräch mit dem japanischen Magazin Famitsu (via TheGamer) gefragt, ob man in „Ninja Gaiden 4“ öfter mit Ryu oder Yakuma unterwegs sein wird. Darauf bestätigte Nakao, dass es „mehr Möglichkeiten“ geben wird, „Yakumo zu steuern“. Und auch, wenn ein freier Wechsel zwischen den Protagonisten nicht möglich ist, können Ryu-Fans beruhigt sein. Wie Nakao versicherte, wird es „eine Menge Inhalte geben, die es ermöglichen, seinen Charakter und seine Stärke voll und ganz zu erleben.“

Außerdem erklärte Nakao, dass die Abschnitte mit Ryu das Spielgefühl der alten „Ninja Gaiden“-Teile widerspiegeln werden, auch wenn er neue Techniken einsetzen wird. Im Gegensatz dazu steht Yakumo, dessen Spielstil eine neue Art des Kampfes und somit die Interpretation von Entwickler PlatinumGames darstellen wird. So wird der neue Charakter im Laufe des Spiels stets neue Kampfmethoden erlernen, wodurch auch bei den Spielern ein Flow des Verstehens und Lernens entstehen soll.

Entwickler versprechen legitime Weiterentwicklung der Reihe

Zum Abschluss des Interviews betonte Nakao aber noch einmal, dass die alteingesessenen Fans kein völlig neues Spielgefühl zu befürchten hätten, auch wenn mit Yakumo ein neuer Protagonist in den Fokus rücken wird. Stattdessen versprechen die Macher eine „legitime Weiterentwicklung“ der „Ninja Gaiden“-Reihe, sodass alle Spieler die Action genießen können.

Aus diesem Grund wird auch der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu den alten Spielen der Reihe etwas humaner ausfallen und diverse Anpassungsmöglichkeiten bieten. Auch wenn die Spieler wie gewohnt vor Herausforderungen gestellt werden sollen, versprechen die Entwickler, dass man „keinem unnötigen Stress ausgesetzt“ sein wird. Dadurch möchte man sowohl Anfänger als auch Serien-Veteranen ansprechen.

Im Herbst 2025 soll „Ninja Gaiden 4“ schließlich für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Ein genauer Release-Termin steht bislang noch nicht fest. Allerdings wird das Ninja-Abenteuer ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass erhältlich sein.

Bis dahin können sich Spieler die Zeit mit dem kürzlich veröffentlichten Remaster „Ninja Gaiden 2 Black“ verkürzen. Außerdem folgt im Sommer dieses Jahres mit „Ninja Gaiden: Ragebound“ noch ein 2D-Side-Scroller, für dessen Entwicklung sich die Macher von „Blasphemous“ verantwortlich zeichnen.

