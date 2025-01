The Thing Remastered: Ein voller Erfolg – Neuauflage beschert Nightdive einen Rekord

The Thing Remastered:

Anfang Dezember veröffentlichten die Nightdive Studios "The Thing Remastered" für die Konsolen und den PC. Wie aus dem Geschäftsbericht des Publishers Atari hervorgeht, bescherte die Neuauflage dem US-Studio einen neuen internen Rekord.

Mit „The Thing Remastered“ veröffentlichten die auf Remaster und Remakes spezialisierten Nightdive Studios Anfang Dezember ihr neuestes Projekt für die Konsolen und den PC.

Während die internationalen Testwertungen eher verhalten ausfielen, war der Großteil der Spieler begeistert und freute sich über die Rückkehr des Horrorklassikers. Wie der Publisher Atari in seinem aktuellen Geschäftsbericht verrät, wirkte sich das positive Feedback der Spieler auch auf die Verkaufszahlen von „The Thing Remastered“ aus.

Konkrete Zahlen nannte Atari in diesem Zusammenhang leider nicht. Allerdings bestätigte der Publisher, dass sich die Nightdive Studios intern über einen neuen Rekord freuen durften. Demnach handelt es sich bei „The Thing Remastered“ um nicht weniger als das bislang am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte der Nightdive Studios.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Nightdive Studios ein umfangreiches Update, mit dem die Entwickler „The Thing Remastered“ auf die Version 1.1 aktualisierten. Wie aus dem umfangreichen Changelog hervorging, besserte das Team in mehreren Bereichen nach und behob unter anderem Bugs und technische Probleme, über die die Spieler klagten.

Hinzukamen diverse Anpassungen an den Levels sowie die Behebung von vereinzelten Darstellungsfehlern.

Wie die Entwickler der Nightdive Studios zudem versprachen, soll die Performance von „The Thing Remastered“ auf allen Plattformen verbessert worden sein, was unter dem Strich zu einer besseren Spielerfahrung führt.

Was sich mit dem Update auf die Version 1.1 sonst noch ändert, verraten wir euch hier.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

„The Thing Remastered“ basiert auf dem 2002 veröffentlichten Horrorklassiker, der in einer überarbeiteten Fassung auf die aktuellen Systeme zurückkehrt. Allerdings legten die Nightdive Studios nicht nur bei der grafischen Darstellung Hand an. Auch im spielerischen Bereich besserte das Team nach.

Beispielsweise entschärften die Nightdive Studios zwei massive Kritikpunkte, die den Spielspaß im Original doch gehörig schmälern konnten.

Darunter die Momente, in denen sich Teammitglieder ohne erkennbaren Grund infizierten. „Wir haben dies entfernt, sodass sich die Teammitglieder jetzt nur noch durch einen direkten Kontakt mit einem Ding-Biest infizieren können“, so die Entwickler vor dem Release des Remasters.

„The Thing Remastered“ erschien Anfang Dezember für die Konsolen und den PC.

