Stellar Blade: Eindrücke aus der frühen Entwicklung – So sah Eve ursprünglich aus

Über den offiziellen X-Kanal lieferten uns die Entwickler von Shift Up Eindrücke aus der frühen Entwicklung von "Stellar Blade". Ein Clip verrät uns dabei, wie die Protagonistin Eve ursprünglich aussah.

Im vergangenen Frühjahr veröffentlichte das südkoreanische Studio Shift Up seinen Action-Titel „Stellar Blade“ für die PS5. Vor allem von der Gaming-Community wurde das Abenteuer von Eve sehr positiv aufgenommen.

Dies verdeutlicht beispielsweise der Userscore auf Metacritic, der bei einem beeindruckenden Wert von 9.2 liegt. In einem frisch veröffentlichten Tweet blickten die Entwickler kurz auf die frühen Arbeiten zurück und ermöglichten uns einen Blick auf die ursprüngliche Version von Eve.

Wie der rund 30 Sekunden lange Clip zeigt, hob sich das erste Konzept zum Teil sichtbar von der finalen Version der Protagonistin ab.

Fans wünschen sich das ursprüngliche Modell im Spiel

„So sah Eve in den frühen Tagen der Entwicklung aus“, sagte das südkoreanische Studio. Bei den Spielern stieß die ursprüngliche Version der Heldin auf positive Resonanz. Mehrere Nutzer äußerten sogar den Wunsch, dass das besagte Charaktermodell in Form eines DLCs den Weg in „Stellar Blade“ findet.

Ein Wunsch, zu dem sich die Entwickler von Shift Up bislang nicht äußerten.

Aktuell arbeitet das Studio an einer PC-Umsetzung von „Stellar Blade“, die im Laufe des Jahres erscheinen soll. Einen konkreten Termin nannte Shift Up zwar noch nicht, wies allerdings darauf hin, dass die Verantwortlichen auf dem PC mit höheren Verkäufen rechnen als auf der PS5.

„Angesichts aktueller Trends wie dem wachsenden Marktanteil von Steam im AAA-Spielesektor und dem weltweiten Erfolg von Black Myth: Wukong erwarten wir, dass die Performance auf dem PC die der Konsolen übertreffen wird“, so Shift Up im letzten Jahr.

Shift Up arbeitet an einem Multiplattform-Titel

Neben der PC-Version von „Stellar Blade“ bestätigte Shift Up vor einigen Monaten die laufenden Arbeiten an einem Multiplattform-Projekt. Der besagte Titel entsteht unter dem Codenamen „Project Witches“ und dürfte laut offiziellen Angaben nicht vor 2027 erscheinen.

Zu den wenigen bestätigten Features gehört eine Crossplay-Unterstützung auf allen versorgten Plattformen.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte es sich bei „Project Witches“ um ein Action-Rollenspiel handeln. Dies ließ im letzten Jahr zumindest Stellenausschreibungen von Shift Up vermuten.

Wann wir mit der offiziellen Ankündigung beziehungsweise der Enthüllung von „Project Witches“ rechnen dürfen, ist aktuell leider noch unklar.

Weitere Meldungen zu Stellar Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren