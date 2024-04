Shift Up: Jobanzeigen liefern erste Details zum nächsten Projekt der Stellar Blade-Macher

Shift Up:

Bereits vor dem Release von "Stellar Blade" in diesem Monat bestätigte das südkoreanische Studio Shift Up die laufenden Arbeiten am nächsten großen Projekt. Aktuelle Stellenausschreibungen liefern die ersten Details.

Mit dem Action-Titel „Stellar Blade“ veröffentlicht das im südkoreanischen Seoul ansässige Entwicklerstudio Shift Up in diesem Monat den nächsten großen Exklusiv-Titel für die PS5.

Wie sich der offiziellen Website beziehungsweise einer Rekrutierungsseite des Studios entnehmen lässt, haben die „Stellar Blade“-Macher bereits mit den Arbeiten an ihrem nächsten Projekt begonnen. Laut den aktuellen Stellenausschreibungen wagt das Studio als nächstes den Sprung in das Genre der Action-Rollenspiele.

Weiter heißt es, dass der nächste große Titel der „Stellar Blade“-Schöpfer auf Basis eines Triple-A-Budgets entsteht und mit einem Science-Fiction-Setting versehen wird.

Shift Up verfolgt dieses Mal eine Multiplattform-Strategie

Bezüglich des Gameplay ergänzte Shift Up in den Jobanzeigen, dass das Action-Rollenspiel wenig überraschend zahlreiche Monster bietet, „die in einem urbanen Setting bekämpft werden“. Zu den tragenden spielerischen Elementen wird laut den Stellenausschreibungen das „Kampfsystem mit seiner stylischen Action“ gehören.

Nähere Details zu diesem nannte Shift Up aber noch nicht. Bei „Stellar Blade“ entschied sich das Studio bekanntermaßen dazu, im Laufe der Entwicklung einen Exklusiv-Deal mit PlayStation einzugehen. Das kommende Action-Rollenspiel hingegen möchten die Verantwortlichen in Form eines Multiplattform-Titels veröffentlichen.

Konkrete Plattformen bestätigte das Studio nicht. Denkbar wäre allerdings, dass Shift Up neben der PS5 dieses Mal auch den PC und/oder die Xbox Series X/S versorgt.

Stellar Blade erscheint Ende April

Offen ist noch, wann mit der offiziellen Ankündigung des Action-Rollenspiels zu rechnen ist. Zumal der interne Fokus von Shift Up erst einmal auf dem Release von „Stellar Blade“ liegen dürfte.

Der vielversprechende Action-Titel erscheint am 26. April 2024 exklusiv für die PS5 und wird in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten. Neben der 79,99 Euro teuren Standard-Ausgabe wartet die Digital Deluxe Edition. Hier sind zum Preis von 89,99 Euro diverse exklusive Inhalte mit von der Partie.

Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store eine Demo. Mit einer aktiven PS Plus-Mitgliedschaft könnt ihr diese kostenlos herunterladen und sowohl das Tutorial als auch eine Mission anspielen.

Die Geschichte von „Stellar Blade“ setzt in einer fernen Zukunft ein, in der die Erde von den Naytiba, einer aggressiven Alienrasse, verwüstet wurde. In der Rolle der Protagonistin Eve nehmt ihr den Kampf gegen die außerirdischen Invasoren auf und kämpft um die Zukunft der Menschheit.

