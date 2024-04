Stellar Blade: Zur Einstimmung auf den nahenden Release – Neuer Trailer rückt Eve in den Fokus

In diesem Monat erscheint der von Shift Up entwickelte Action-Titel "Stellar Blade" exklusiv für die PS5. Zur Einstimmung auf den nahenden Release steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, der die Protagonistin Eve in das rechte Licht rückt.

Mit dem Action-Titel „Stellar Blade“ steht Besitzerinnen und Besitzern einer PS5 in wenigen Wochen der nächste vielversprechende Exklusiv-Titel ins Haus.

Um euch die Wartezeit bis zum Release ein wenig zu versüßen, stellten PlayStation und das verantwortliche Entwicklerstudio Shift Up einen weiteren Trailer zur Ansicht bereit. Dieser rückt die Protagonistin Eve in den Mittelpunkt, die in „Stellar Blade“ den Kampf gegen die Naytiba aufnimmt.

Bei den Naytiba haben wir es mit einer feindlich gesinnten Alien-Rasse zu tun, die eine groß angelegte Invasion auf die Erde startete und den blauen Planeten verwüstete.

Demo steht zum Download bereit

Wenn ihr vor dem Release selbst Hand anlegen und euch ein Bild von dem machen möchtet, was „Stellar Blade“ zu bieten hat, dann wartet im PlayStation Store eine Demo auf euch. Hier dürft ihr das Tutorial und eine Mission spielen. Eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft vorausgesetzt, könnt ihr die Probefassung kostenlos herunterladen und spielen. Andernfalls werden aufgrund des USK-Ratings 0,25 Euro fällig.

Genau wie die Vollversion von „Stellar Blade“ bietet euch die Demo drei unterschiedliche Darstellungsmodi. Während der Auflösungs-Modus auf eine Darstellung in 4K und 30FPS abzielt, bietet der Performance-Modus eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde bei 1440p. Den Schlusspunkt setzt der Modus „Ausgewogen“ mit einer dynamischen Auflösung und einer Framerate von bis zu 60FPS.

Was die Demo zu „Stellar Blade“ hinsichtlich der Performance zu bieten hat, verriet eine technische Analyse. Zu dieser haben wir hier alle wichtigen Details für euch zusammengefasst.

Entwickler denken auch an Neulinge

Spielerisch haben wir es bei „Stellar Blade“ mit einem Action-Titel zu tun, in dem es vor allem auf eure Reaktionen und die richtige Strategie im Kampf ankommt. Im Februar kündigten die Macher von Shift Up an, dass auch an Neulinge gedacht wird, die bislang nur wenig Erfahrung mit Action-Titeln dieser Art sammeln konnten.

„Und es gibt andere unterstützende Funktionen, die dir in den Kämpfen helfen. Selbst wenn du ein Liebhaber von Actionspielen bist, aber nicht ganz so geschickt, kannst du das Spiel trotzdem genießen. So haben wir es konzipiert“, verriet uns Game Director Hyung-Tae Kim im Interview mit Play3.

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 für die PS5.

