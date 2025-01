Stellar Blade: Gratis-PS5-Pro und fünf Millionen Won für Shift-Up-Mitarbeiter

Der Erfolg von „Stellar Blade“ zahlt sich aus, auch für die Mitarbeiter von Entwickler Shift Up. So bekamen nun alle Angestellten eine PS5 Pro geschenkt und durften sich außerdem über einen Bonus in Höhe von fünf Millionen Won freuen.

2024 gehörte das vom südkoreanischen Studio Shift Up entwickelte „Stellar Blade“ zu den erfolgreichsten PS5-Spielen und konnte sich bereits nach wenigen Monaten mehr als eine Million Mal verkaufen. Um einen Teil des Erfolgs auch an die verantwortlichen Mitarbeiter von Shift Up weiterzugeben, durften sich die Angestellten am heutigen Montag bei einer Firmenveranstaltung in Seoul über eine schöne Überraschung freuen.

PS5 Pro und Bonus-Zahlung für 300 Mitarbeiter

Wie die Kollegen von VGC berichten, erhielten die 300 Mitarbeiter von „Stellar Blade“-Entwickler Shift Up einen ganz besonderen Bonus zum erfolgreichen Jahresabschluss. So erhielt jeder Mitarbeit eine PS5 Pro und eine Bonus-Zahlung in Höhe von fünf Millionen von, was umgerechnet genau 3.288,52 Euro entspricht. Die Boni seien in erster Line dazu gedacht, um die vorhandenen Talente bei Entwickler Shift Up weiter zu fördern. Das gab ein Sprecher des Studios gegenüber dem südkoreanischen Magazin Naver bekannt.

Das zuvor noch unbekannte Entwicklerstudio wurde erst im Jahr 2013 gegründet und ging nach der Veröffentlichung von Stellar Blade an die Börse. Dort gelang dem Unternehmen der größte Börsengang eines südkoreanischen Videospielunternehmens seit drei Jahren. Allein am ersten Handelstag konnten 435 Milliarden Won (286 Millionen Euro) eingenommen werden. Genutzt werden soll das Geld um das Studio und das eigene Spieleangebot zu erweitern.

Stellar Blade womöglich noch 2025 für PC

Nach dem Erfolg der PS5-Version von „Stellar Blade“ zieht es Shift Up nun in Erwägung, das Action-Abenteuer noch im Laufe dieses Jahres für den PC umzusetzen. So hieß es erst kürzlich: „Die Veröffentlichung wird innerhalb des Jahres 2025 in Betracht gezogen.“ Dabei erhoffen sich die Entwickler noch größere Absatzzahlen zu erreichen: „Angesichts der jüngsten Trends wie Steams wachsendem Marktanteil im AAA-Spielesektor und dem weltweiten Erfolg von Black Myth: Wukong erwarten wir, dass die Leistung auf dem PC die auf Konsolen übertreffen wird.“

Außerdem plant Shift Up auch eine Fortsetzung zu „Stellar Blade“ zu entwickeln. Darauf deutete zuletzt ein entsprechendes Dokument aus Südkorea hin. Zusätzlich plant man mit dem sogenannten „Project Witches“ auch eine neue Marke, mit der allerdings frühestens 2027 zu rechnen ist:

Zuletzt versorgten die Macher „Stellar Blade“ mit zahlreichen Updates: Dazu zählte zuletzt auch ein Weihnachts-Event, welches Protagonist Eve unter anderem festliche Outfits bescherte. Obendrein wurde auch ein Crossover-DLC mit „NieR: Automata“ veröffentlicht, der Inhalte aus dem erfolgreichen Action-RPG in die Welt von „Stellar Blade“ brachte.

