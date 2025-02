Until Dawn: Täglich grüßt der Tod im neuen Trailer zum Horrorfilm

Mit "Until Dawn" bekommen Horrorfans im April 2025 frisches Futter. Ein neuer Trailer, in dem die Hauptcharaktere in einer alptraumhaften Zeitschleife gefangen sind, stimmt euch nun auf die Story der Games-Adaption ein.

Mit dem Horrorfilm „Until Dawn“ wagt 2025 eine weitere beliebte PlayStation-Marke den Sprung auf die große Leinwand. Fans des Horror-Adventures von Supermassive Games erwartet jedoch keine bloße 1:1-Adaption, sondern eine frische Story. Die Verantwortlichen versprechen allerdings, dass Fans verschiedene bekannte Elemente im Kinofilm entdecken werden. Vielleicht gelingt euch das schon im jüngst veröffentlichten zweiten Trailer zur Games-Adaption.

Das neue Video gewährt uns einen genaueren Einblick in die Story des Horrorfilms. Darin sind unsere Hauptfiguren in einer Zeitschleife gefangen, in deren Verlauf sie wieder und wieder und wieder sterben. Um diesen Loop zu brechen, müssen sie eine Nacht bis zum Morgengrauen überleben. Allerdings ist das gar nicht so einfach, wenn ihnen nicht nur verschiedene Mörder, sondern auch gefährliche Monster und andere übernatürliche Gefahren auf den Fersen sind.

Jede Nacht ein neuer Albtraum

Doch noch einmal zurück zum Anfang: Wie im PlayStation-Spiel beginnt auch der „Until Dawn“-Kinofilm mit einer Freundesgruppe, die ein Gebäude betreten, das sie lieber gemieden hätten. Unsere Protagonistin Clover begibt sich ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Schwester Melanie auf die Suche nach ihr. Unterstützung erhält sie natürlich von ihren Freunden, doch schon sehr bald sollen sie sich in einem waschechten Albtraum wiederfinden.

Als sie ein verlassenes Haus erkunden, macht plötzlich ein maskierter Killer Jagd auf die Gruppe. Einer nach dem anderen fällt dem Mörder zum Opfer – allerdings hört ihre Reise hier noch nicht auf. Zu ihrer Verwunderung wachen Clover und ihre Freunde am Anfang desselben Abends wieder auf. Von da an sind sie gezwungen, dieselbe Nacht immer wieder zu durchleben, doch die Gefahren werden mit jeder neuen Runde immer schlimmer. Können sie die Zeitschleife brechen?

Die Hauptrollen im Horrorfilm „Until Dawn“ Odessa A’zion („Nashville“) , Belmont Cameli („Empire“), Michael Cimino („Love, Victor“), Maia Mitchell („The Artful Dodger“), Ella Rubin („Anora“) und Ji-young Yoo („Expats“). Mit Peter Stromare („American Gods“) ist darüber hinaus auch ein Darsteller mit an Bord, der bereits im PlayStation-Game zu sehen war.

Regie führt Horrorspezialist David F. Sandberg („Lights Out“) nach einem Drehbuch von Blair Butler („Helstrom“) und Gary Dauberman („Swamp Thing“).

„Until Dawn“ startet am 24. April 2025 in den deutschen Kinos.

Trailer 2 (Deutsch):

„Until Dawn“-Poster:

Wie gefällt euch der neue Trailer zu „Until Dawn“?

