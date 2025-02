PlayStation Portal: Neuer Werbespot mit Stranger-Things-Star lässt die Astro Bots los

PlayStation Portal entwickelte sich zu einem echten Erfolg für Sony und war im letzten Jahr das meistverkaufte Zubehör in den USA. Grund genug, jetzt einen hochwertigen Werbespot zum Handheld zu produzieren, der neben einem Star aus der Serie „Stranger Things“ auch jede Menge Astro Bots zu bieten hat.

Noch bevor PlayStation Portal im November 2023 in den Handel kam, wurde das Handheld-Gerät von vielen Spielern skeptisch beäugt. So wurde nicht nur der Preis als zu teuer empfunden, auch der Funktionsumfang wurde vielerorts als zu gering bezeichnet. Schließlich diente PS Portal zum Start lediglich als Streaming-Plattform – eine PS5 wurde zwingend benötigt.

Doch mittlerweile wurden die Zweifler eines Besseren belehrt und PS Portal entwickelte sich für Sony zu einem echten Erfolg. Auch wenn der PlayStation-Hersteller bislang noch keine offiziellen Verkaufszahlen bekannt gegeben hat, zeigten unter anderem Statistiken aus den USA, wie beliebt das Gerät letztendlich ist. Im letzten Jahr war PS Portal in Nordamerika sogar das meistverkaufte Zubehör.

Mit PS Portal immer und überall spielen

Somit konnte PS Portal alle Erwartungen übertreffen, was für Sony wohl Grund genug ist, kräftig Budget locker zu machen und einen hochwertigen Werbespot zu produzieren. Dieser wurde jetzt auf dem offiziellen YouTube-Kanal des japanischen Unternehmens veröffentlicht und versucht den Handheld in knapp 45 Sekunden für mögliche Käufer schmackhaft zu machen. So werden unter anderem die Eigenschaften des Geräts gekonnt hervorgehoben.

Dafür sicherte sich Sony auch die Dienste des Schauspielers Finn Wolfhard, der vor allem als Mike Wheeler aus der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ bekannt sein dürfte. Unterstützt wird er im TV-Spot von unzähligen Astro Bots, die aus bekannten Franchises stammen und für ein passendes PlayStation-Feeling sorgen.

Mittlerweile über 200 Spiele via Cloud spielbar

Nachdem PS Portal wie eingangs bereits erwähnt zum Start nur als Streaming-Plattform genutzt werden konnte, lieferte Sony im November des vergangenen Jahres zur Freude der Fans eine Cloud-Gaming-Funktion nach. Trotz Beta-Status waren bereits 120 Spiele wie „Ghost of Tsushima“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ oder „Ratchet & Clank: Rift Apart“ spielbar. Mittlerweile umfasst die Liste sogar über 200 Titel.

Um die Cloud-Streaming-Funktion zu nutzen, wird lediglich eine aktive Premium-Mitgliedschaft von Playstation Plus vorausgesetzt. Eine halbwegs schnelle Internetverbindung ist zudem ebenfalls von Vorteil. Und dann wäre da natürlich noch PS Portal: Das Handheld-Gerät kann aktuell für 219,99 Euro im PS-Direct-Shop erworben werden. In Kürze wird außerdem auch die Midnight-Black-Variante in schickem Schwarz erhältlich sein.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren