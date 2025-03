Silent Hill f: Zurück in die 60er – Plattformen und neue Details zum Horrorspiel enthüllt

Mit einem rund 35 Minuten langen Livestream hat Konami gestern die mehr als zweijährige Funkstille rund um das Horrorspiel „Silent Hill f“ beendet. Während der jüngsten „Silent Hill Transmission“ haben die Verantwortlichen nicht nur neue Details zum Titel enthüllt, etwa warum die Reihe nun nach Japan zurückkehrt, sondern auch den offiziellen Reveal Trailer präsentiert. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Die Story von „Silent Hill f“ entführt Spielerinnen und Spieler ins Japan der 1960er, genauer in die abgelegene Stadt Ebisugaoka. Dort lebt auch die Schülerin Shimizu Hinako, die mit ansehen muss, wie ihre Heimat plötzlich von einem mysteriösen Nebel verschlungen wird. Während sich das Leben in Ebisugaoka allmählich in einen finsteren Albtraum verwandelt, muss sich Hinako grotesken Monstern stellen und komplexe Rätsel lösen, um zu überleben.

Der japanische Einfluss in den Silent-Hill-Games „verblasste“

Darüber hinaus gewährten Producer Motoi Okamoto und seine Kollegen Einblicke in die Entwicklung sowie Ausrichtung des kommenden Horrorspiels. „Silent Hill f“ wird der erste Teil des legendären Franchise sein, der in Japan angesiedelt ist. Dementsprechend soll sich der Titel „stark auf japanische Themen“ fokussieren. Wie Okamoto ausführt, basiere das Konzept des Spiels auf „Finde die Schönheit im Schrecken“. Dies sei eng mit japanischem Horror verbunden.

Um dieses Ziel bestmöglich realisieren zu können, holten die Verantwortlichen für „Silent Hill f“ den bekannten Schriftsteller Ryukishi07 an Bord. Dieser ist vor allem für seine Horrorromanreihe „Higurashi When They Cry“ bekannt. Falls ihr als Einstimmung auf das Horror-Game in die Anime-Umsetzung von „Higurashi“ einen Blick werfen möchtet, könnt ihr das übrigens bei Crunchyroll tun. Es ist die erste Arbeit von Ryukishi07 an einem „Silent Hill“-Spiel.

Motoi Okamoto begründet die Verpflichtung des bekannten Autors damit, dass das Team jemanden gebraucht hätte, der „die Essenz japanischen Horrors wirklich versteht“. Für die musikalische Untermalung des kommenden Horrorspiels holten die Verantwortlichen mit Akira Yamaoka indes einen wahren „Silent Hill“-Veteranen zurück. Der Komponist zeichnete bisher für die Soundtracks fast aller Hauptteile der ikonischen Spielereihe verantwortlich.

Zudem hat Okamoto erklärt, warum das Franchise mit „Silent Hill f“ zu ihren japanischen Wurzeln zurückkehrt. Seiner Ansicht nach sei die Marke aus der Verschmelzung der Essenzen japanischen und westlichen Horrors entstanden. „Da die Serie jedoch die längste Zeit im Westen angesiedelt war, schien der japanische Einfluss zu verblassen.“ Aus diesem Grund sei die Entscheidung gefallen, das Spiel zu einer „100-prozentigen“ japanischen Horrorerfahrung zu machen.

„Silent Hill f“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam) in Entwicklung. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt.

Wie gefällt euch der erste genauere Einblick in „Silent Hill f“?

