System Shock 2 Remaster: Nightdive Studios geben Release bekannt

Schon 2019 kündigten die Nightdive Studios ein Remaster für den Horror-Shooter-Klassiker "System Shock 2" an. Nun wurde bekannt, wann die Neuauflage erscheint.

Bereits im Sommer 2019 wurde bekannt, dass die Nightdive Studios an einer Neuauflage des 1999 erschienenen Horror-Shooter-Klassikers „System Shock 2“ arbeiten. Ging man zuerst von einer „System Shock 2 Enhanced Edition“ aus, firmiert das Remake nun unter dem Namen „System Shock 2: 25th Anniversary Remaster“.

Bei dem kürzlich stattgefundenen Future Games Show Spring Showcase gaben die Verantwortlichen den offiziellen Release-Termin der Neuauflage an. „System Shock 2: 25th Anniversary Remaster“ erscheint am 26. Juni für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch sowie für den PC über Steam, Epic Games Store und GOG.

Entwickler spendieren moderne Features

Wie die Nightdive Studios ankündigten, soll „System Shock 2: 25th Anniversary Remaster“ eine völlig überarbeitete Grafik bieten. Dies soll neben den Zwischensequenzen auch die Charakter- sowie Waffenmodelle umfassen. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S werden bei dem Remake bis zu 120 Bilder pro Sekunde unterstützt. Der PC soll bis zu 144 Bilder pro Sekunde in 4K darstellen können.

Dazu werden verschiedene moderne Einstellungen geboten, wie etwa anpassbares FOV, Nachbearbeitungseffekte und Ultra-Widescreen-Unterstützung. Die Spieler können ihren Charakter mit einem von drei unterschiedlichen Militärhintergründen wählen und dadurch mit verschiedenen Spielstilen experimentieren.

„System Shock 2: 25th Anniversary Remaster“ bringt zudem auch einen Cross-Play-Koop-Mehrspielermodus sowie Couch-Koop mit. Die Nutzer können darüber hinaus 50 neue Trophäen und Erfolge freischalten. Auf dem PC bekommen die Spieler außerdem vollständige Mod-Unterstützung geboten.

Darum geht es in „System Shock 2“

„System Shock 2“ wurde ursprünglich 1999 veröffentlicht und ist eine direkte Fortsetzung des 1994 erschienenen Erstlings, der im Mai 2023 neu veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde von dem „BioShock“-Schöpfer Ken Levine entworfen und von den Studios Irrational Games und Looking Glass entwickelt.

In „System Shock 2 erwachen die Spieler im Jahr 2114 auf dem FTL-Schiff Von Braun aus dem Kryo-Schlaf. 42 Jahre sind nach den Ereignissen von „System Shock“ vergangen, während denen die KI SHODAN die Kontrolle über die Raumstation Citadel übernommen hat.

Nun müssen die Spieler herausfinden, was auf dem Schiff schiefgelaufen ist. Denn hybride Mutanten und tödliche Roboter schleichen durch die Gänge und die Spieler können sich nicht erinnern, was geschehen ist.

