System Shock 3: Weiteres Schicksal des Sequels liegt in den Händen von Tencent

Im Mai 2020 wurde bekannt gegeben, dass die Rechte an "System Shock 3" an den chinesischen Publisher Tencent übergingen. Laut Stephen Kick, dem CEO der Nightdive Studios, liegt es nun an Tencent, weitere Informationen zu den verfolgten Plänen zu nennen.

Bekanntermaßen entschlossen sich die Nightdive Studios dazu, die Markenrechte an „System Shock 3“ an Otherside Entertainment zu veräußern. Das US-Studio wiederum verkaufte die Rechte im Mai 2020 an Tencent.

Vor einer Weile wurde zwar bestätigt, dass die ursprünglichen Entwickler von Otherside Entertainment nicht mehr involviert sind, wie es mit dem Projekt weitergehen wird, ist aber weiter unklar. Auf Nachfrage konnte Stephen Kick, der CEO der Nightdive Studios, ebenfalls kein Licht ins Dunkel bringen. Wie Kick ausführte, liegt das weitere Schicksal von „System Shock 3“ nämlich ausschließlich in den Händen von Tencent.

Daher ist es laut Kick an den Verantwortlichen des chinesischen Publishers, die wartende Community über die weitere Entwicklung von „System Shock 3“ zu informieren und aufzuklären, ob sich das Projekt überhaupt noch in Arbeit befindet.

Remake zu System Shock 2 denkbar

„Als wir ursprünglich die Rechte an der Franchise erworben haben, haben wir die Rechte für das dritte Spiel an Warren und Paul [Neurath] von Otherside lizenziert. Anschließend verkauften sie ihre Rechte an Tencent“, erklärte Kick. „Also hat Tencent derzeit die Rechte am dritten Spiel, und wir haben die Rechte, das Remake des ersten Spiels und möglicherweise ein Remake des zweiten Spiels zu machen. Das ist ungefähr der Stand, an dem wir uns gerade befinden.“

Auf die Frage, ob Spector oder Neurath bei Tencent weiter an „System Shock 3“ arbeiten könnten, ergänzte Kick: „Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass Paul und Warren immer noch Spiele machen, aber mehr weiß ich im Moment nicht. […] Ich denke, sie könnten technisch gesehen auch 4 und 5 machen, aber sie müssten zuerst 3 machen. Wir werden es also sehen.“

Somit bleibt wartenden Spielern und Spielerinnen nichts anderes übrig, als ein klärendes Statement von Tencent abzuwarten.

Quelle: Videogames Chronicle

