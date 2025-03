Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake: Doppelpack-Release und erster Teaser-Trailer zu den Neuauflagen der RPG-Klassiker

Die Neuauflagen „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ zeigen sich erstmals in einem Teaser-Trailer und liefern einen kleinen Vorgeschmack auf die beliebten RPG-Klassiker von Square Enix, die noch in diesem Jahr als Komplettpaket erscheinen werden.

Im vergangenen Jahr lieferte Square Enix mit dem „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ eine moderne Neuinterpretation seines beliebten Klassikers aus dem Jahre 1988 ab. Dabei konnte die Neuauflage sowohl durch gute Test-Wertungen als auch durch hervorragende Verkaufszahlen überzeugen, die selbst die internen Erwartungen des japanischen Unternehmens übertrafen.

Doch das war erst der Anfang: Wie Square Enix bereits bekannt gegeben hatte, werden auch die beiden ersten Teile der „Dragon Quest“-Reihe in überarbeiteter Form neu veröffentlicht werden. Und im Rahmen der heutigen Nintendo Direct präsentierten die Verantwortlichen einen ersten Teaser-Trailer zu „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“.

Remakes von Dragon Quest 1 & 2 erscheinen 2025 als Komplettpaket

Das bewegte Bildmaterial liefert zwar keine Details zu möglichen neuen Funktionen oder Inhalten liefert jedoch einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden RPG-Klassiker und die schick anzusehende HD-2D-Grafik: Die Umgebungen werden vollständig in 3D inklusive einer modernen Beleuchtung und Schatten dargestellt, während die Charaktere die klassische Ästhetik von 2D-Pixelspielen beibehalten.

Allerdings scheint sich Square Enix für „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ auch einige Neuerungen überlegt zu haben und so ist am Ende des Trailers ein neuer Charakter zu sehen. Weitere Informationen liegen dazu allerdings noch nicht vor. Erscheinen werden die beiden Neuauflagen im Komplettpaket für die PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC – und zwar noch im Laufe dieses Jahres.

Warum wurde das Remake von Dragon Quest 3 zuerst veröffentlicht?

Die ersten drei „Dragon Quest“-Spiele bilden die sogenannte Erdrick-Trilogie, die eine zusammenhängende Geschichte erzählt, deren chronologische Reihenfolge jedoch umgekehrt zur Veröffentlichungsreihenfolge ist. Daher ist es sinnvoll, dass die HD-2D-Neuauflagen mit „Dragon Quest 3“ beginnen, da dieses Spiel die Vorgeschichte des legendären Helden Erdrick erzählt. Der Spieler begleitet Erdrick auf seiner Reise, den finsteren Archmagier Baramos zu besiegen und somit den Grundstein für seine spätere Legende zu legen.

Dadurch wird Erdrick in „Dragon Quest“ bereits als gefeierter Held verehrt und erhält den Auftrag, Prinzessin Laura aus den Fängen des Drachenfürsten zu befreien. „Dragon Quest 2“ springt 100 Jahre in die Zukunft und lässt Spieler in die Rolle des Prinzen von Midenhall schlüpfen, der sich mit seinen Cousins auf eine Reise begibt, um das Königreich vor dem finsteren Hohepriester Hargon zu retten.

