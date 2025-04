Switch 2: Die perfekte Zweitkonsole für PS5-Besitzer? Das sagen die Spieler

Im Rahmen einer Präsentation stellte uns Nintendo die Switch 2 in dieser Woche ausführlich vor. Eine Leserumfrage geht der Frage nach, ob und in welchem Umfang PS5-Spieler an der neuen Konsole von Nintendo interessiert sind.

In dieser Woche stellte Nintendo die Switch 2 offiziell vor. Wie das Unternehmen bekannt gab, erscheint die neue Konsole am 5. Juni 2025 .

Ergänzend zur Enthüllung des Veröffentlichungsdatums bestätigte Nintendo technische Details, kündigte eine Erweiterung von Nintendo Switch Online durch GameCube-Klassiker an und sprach über die Abwärtskompatibilität des Systems. Die Kollegen von Push Square gingen im Anschluss an die Präsentation der Switch 2 der Frage nach, wie es um das Interesse seitens der PS5-Spieler bestellt ist.

Wie die Umfrage, an der knapp 4.400 Leser teilnahmen, andeutet, haben auch PS5-Spieler Interesse an der Switch 2. 23 Prozent der Leser gaben beispielsweise an, die Switch 2 zum Launch erwerben zu wollen. Weitere 21 Prozent bestätigten, „definitiv interessiert“ zu sein.

Spieler: Switch 2 wird die PS5 nicht ersetzen

15 Prozent sind noch „unentschlossen“, während 20 Prozent und 22 Prozent angaben, entweder noch nicht von der Konsole überzeugt zu sein oder sie „überhaupt nicht kaufen zu wollen“. Eine zweite Umfrage von Push Square lässt vermuten, dass es sich bei der Switch 2 möglicherweise um die perfekte Zweitkonsole für PS5-Besitzer handeln könnte.

Die Frage, ob sich die Switch 2 zu ihrer favorisierten Plattform entwickeln könnte, beantworteten die Leser beziehungsweise PS5-Spieler wie folgt:

„Ich bin mir sicher, dass sie es wird.“ – 11 Prozent

„Möglicherweise. Aber ich muss erst noch mehr von ihr sehen.“ – 12 Prozent

„Nein. Für mich wird es eine Zweitkonsole.“ – 42 Prozent

„Keine Chance.“ – 34 Prozent

Nintendo setzt zum Launch auf zwei Versionen

Wie Nintendo in dieser Woche ankündigte, erscheint die Switch 2 zum Launch in zwei unterschiedlichen Versionen. Zum einen bietet das japanische Unternehmen eine Stand-Alone-Variante an. Diese umfasst neben der Switch 2 das wichtigste Zubehör und kostet 469,99 Euro.

Hinzukommt ein Bundle, das neben der Switch 2 und ihrer Ausstattung den ebenfalls in dieser Woche vorgestellten Fun-Racer „Mario Kart World“ enthält. Der Preis des Bundles liegt bei 509,99 Euro. Wer sich für das Bundle interessiert, sollte ich mit dem Kauf möglicherweise nicht zu viel Zeit lassen, da es laut Nintendo nur über einen begrenzten Zeitraum erhältlich sein wird.

Wie sieht es bei euch aus? Seht ihr in der Switch 2 eine sinnvolle Ergänzung zu eurer PS5? Oder lässt euch Nintendos neue Konsole kalt? Verratet es uns in den Kommentaren.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren