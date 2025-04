Star Wars Zero Company: Respawn und XCOM-Veteranen kündigen neues Taktikspiel vor der offiziellen Enthüllung an

Respawn Entertainment, vor allem bekannt für Shooter wie „Apex Legends“ und die jüngsten „Star Wars Jedi“-Actionspiele, wagt sich mit einem Taktikspiel im „Star Wars“-Universum in unbekanntes Terrain. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entsteht, fand erstmals im Januar 2022 Erwähnung.

Unterstützung erhalten sie von den „XCOM“-Veteranen bei Bit Reactor, die die nötige Expertise für dieses Genre einbringen. Die offizielle Enthüllung war ursprünglich für die diesjährige Star Wars Celebration in Japan am kommenden Wochenende vorgesehen. Doch nachdem der mutmaßliche Titel bereits vor einigen Tagen durch einen Leak enthüllt wurde, haben die Verantwortlichen das „Star Wars“-Taktikspiel nun vorzeitig angekündigt.

Rundenbasierte Taktik in den Klonkriegen?

Demnach lautet der Titel des Spiels tatsächlich „Star Wars: Zero Company“, doch das war es auch schon mit den konkreten Informationen. Auf der offiziellen Webseite lässt sich lediglich eine kurze Beschreibung vorfinden: „Wirf im Rahmen der Star Wars Celebration am 19. April einen ersten Blick auf STAR WARS Zero Company, ein rundenbasiertes Taktikspiel für Einzelspieler, das für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint“

Einzig ein veröffentlichtes Artwork gibt erste Hinweise: Es zeigt einen Mandalorianer, einen Klonkrieger, einen Droiden, einen außerirdischen Jedi mit Lichtschwert, eine humanoide Person im Raumanzug sowie einen Mann mit Schnurrbart, der ein Hologramm eines Kampfdroiden in der Hand hält. Basierend darauf lässt sich vermuten, dass das Taktikspiel wohl zur Zeit der Klonkriege angesiedelt sein wird.

Ausführliche Präsentation erfolgt am 19. April

Handfeste Details und auch erste Gameplay-Einblicke werden im Rahmen der ausführlichen Präsentation erwartet, die am Samstag, dem 19. April von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr unserer Zeit auf der Star Wars Celebration 2025 stattfinden wird. Was die Spieler womöglich von „Star Wars: Zero Company“ erwarten können, deuteten bereits erste Screenshots an, die Ende März aufgetaucht sind.

So wird das Spiel wohl gewisse Ähnlichkeiten zur bekannten „XCOM“-Reihe aufweisen, was angesichts der Beteiligung von Bit Reactor kaum überrascht. So besteht das neue Studio hauptsächlich aus ehemaligen Mitarbeitern von Firaxis, die in der Vergangenheit neben „XCOM“ auch an der „Civilization“-Reihe gearbeitet haben. Angeführt wird das Team von Spielebranchen-Veteran Greg Foertsch.

