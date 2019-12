Final Fantasy XV: Rollenspiel ein Erfolg – Square Enix nennt Verkaufszahlen

Nach dem Release im November 2016 wurde das Rollenspiel „Final Fantasy XV“ über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt.

So veröffentlichte Square Enix unter anderem Download-Episoden, die die Geschichte ausgewählter Charaktere vertieften, oder einen Online-Mehrspieler-Modus, in dem ihr zusammen mit Freunden Quests bestreiten konntet. Im März 2018 erfolgte zudem der Release der „Final Fantasy XV: Royal Edition“, die alle bis dahin veröffentlichten Download-Inhalte umfasste.

Aktuelle Verkaufszahlen veröffentlicht

In einem aktuellen Statement sprachen die Verantwortlichen von Square Enix noch einmal über das kommerzielle Abschneiden von „Final Fantasy XV“ und wiesen darauf hin, dass sich das Rollenspiel zu einem Erfolg entwickelte. Bis Ende Oktober 2019 wurden laut Square Enix 8,9 Millionen Einheiten von „Final Fantasy XV“ digital verkauft beziehungsweise an den Handel ausgeliefert.

Ob hinter den Kulissen an einem Nachfolger zu „Final Fantasy XV“ gearbeitet wird, wurde bisher nicht bestätigt. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass Square Enix die Entwicklung an einem möglichen „Final Fantasy XVI“ bereits in die Wege leitete.

Da der Nachfolger wohl erst für die beiden Next-Generation-Konsolen in Form der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X erscheinen dürfte, wird bis zur offiziellen Ankündigung von „Final Fantasy XVI“ sicherlich noch etwas Zeit ins Land ziehen.

