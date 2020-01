Minecraft: Kehrt Markus ‚Notch‘ Persson mit einem neuen Studio zurück?

Könnte Markus 'Notch' Persson auf kurz oder lang mit einem neuen Studio ein Comeback feiern? Via Twitter stellte der kreative Kopf hinter "Minecraft", diese Möglichkeit zumindest in den Raum.

Zu den erfolgreichsten Projekten, die die Indie-Szene in den vergangenen zehn Jahren hervorbrachte, gehört zweifelsohne der Dauerbrenner „Minecraft“.

Wie erinnern uns: Im Jahr 2014 entschloss sich Markus ‚Notch‘ Persson, der kreative Kopf hinter „Minecraft“, dazu, sein Studio Mojang und somit auch die Rechte an „Minecraft“ für 2,5 Milliarden US-Dollar an Microsoft zu verkaufen. Nach dem Verkauf seines Studios zog sich Persson aus der aktiven Entwicklung von Videospielen zurück und verabschiedete sich in den vorzeitigen Ruhestand.

Persson stellt neue Projekte in Aussicht

Allem Anschein nach scheint es Persson allerdings wieder in den Fingern zu jucken. Via Twitter meldete sich der 40-jährige Schwede zu Wort und deutete an, dass sich die Fans zukünftig wieder auf Projekte von ihm freuen können. Unter Umständen sei sogar denkbar, dass Persson mit einem komplett neuen Studio zurückkehrt. Die Entscheidung liege hier allerdings bei den Spielern.

„Würdet ihr es theoretisch vorziehen, dass ich alleine kleine kostenlose Spiele entwickle, oder ein Studio gründe und ausgefeilte kommerzielle Spiele erschaffe?“, fragte Persson in einem frisch abgesetzten Tweet. Ein Blick auf den Kommentarbereich verdeutlicht, dass die Community derzeit recht gespalten ist.

Warten wir die Entwicklung der kommenden Monate ab und hoffen, dass uns Persson zu gegebener Zeit an seinen Zukunftsplänen teilhaben lässt.

