Mosaic: Der Konsolen-Termin des Indie-Adventures steht

Ende des vergangenen Jahres wurde das surreale Adventure „Mosaic“ bereits für den PC auf der einen und Apple Arcade auf der anderen Seite veröffentlicht.

Darüber hinaus kündigten die Krillbite Studio („Among the Sleep“) im vergangenen Jahr eine Umsetzung für die Konsolen an. Nachdem bisher unklar war, wann „Mosaic“ im Endeffekt den Weg auf die Konsolen finden wird, sorgten die Krillbite Studios nun für Klarheit. Wie in einer kurzen Mitteilung bekannt gegeben wurde, erscheint das Indie-Adventure am 23. Januar 2020 für die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch.

Auf der Suche nach einem Sinn

In „Mosaic“ übernehmen die Spieler die Kontrolle über einen Protagonisten, der ein unspektakuläres Leben lebt und sich auf der Suche nach einem tieferen Sinn befindet. Eines Tages kommt es allerdings zu mysteriösen Ereignissen, die das Leben in einer übervölkerten Stadt komplett auf den Kopf stellen. Der unfreiwillige Held von „Mosaic“ befand sich auf dem Weg zur Arbeit, als er von den besagten Geschehnissen überrascht wird.

Zum Thema: Mosaic: Das surreale Adventure erscheint Anfang 2020 für die Konsolen

„Mosaic ist ein düsteres, surrealistisches und atmosphärisches Abenteuerspiel über die Einsamkeit in einer Stadt und die Angst davor, nur ein kleines Rädchen in einer gigantischen Maschine zu sein, die du niemals verstehen wirst“, so die Entwickler der Krillbite Studios weiter.

