PlayStation Blog: Die besten PlayStation-Spiele des vergangenen Jahrzehnts gekürt

Vor wenigen Tagen begann mit 2020 nicht nur ein mit Spannung erwartetes Gaming-Jahr, in dem mit der Xbox Series X und der PS5 die beiden Konsolen der nächsten Generation das Licht der Welt erblicken.

Darüber hinaus gingen das Jahr 2019 und somit ein ereignisreiches Gaming-Jahrzehnt zu Ende, das uns aufgrund zahlreicher Hochkaräter und innovativen Ideen in Erinnerung bleiben wird. Den Start in das neue Jahr nutzen die Redakteure des PlayStation Blogs, um auf das vergangene Jahrzehnt zurückzublicken und die besten PlayStation-Titel zu küren.

Es versteht sich sicherlich von selbst, dass in der veröffentlichten Top 20 diverse Exklusiv-Titel und First-Party-Produktionen der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios zu finden sind. Den Platz an der Spitze sicherte sich beispielsweise Naughty Dogs „The Last of Us“ – gefolgt von „God of War“.

Der erste Multiplattform-Titel in Form des Rollenspiel-Hits „The Witcher 3: Wild Hunt“ findet sich auf dem dritten Rang ein. Anbei die kompletten Top 20.

Die 20 besten PlayStation-Titel des vergangenen Jahrzehnts in der Übersicht

The Last of Us God of War The Witcher 3: Wild Hunt Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Horizon Zero Dawn Bloodborne Uncharted 4: A Thief’s End Marvel’s Spider-Man Persona 5 Dark Souls Call of Duty: Black Ops II NieR: Automata Death Stranding Red Dead Redemption Mass Effect 2 Fortnite Batman: Arkham City Resident Evil 2

