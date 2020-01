Dragon Ball Z Kakarot: Day-One-Updates 1.01, 1.02 und 1.03 veröffentlicht – Patchnotes in der Übersicht

Update: Inzwischen steht auch das Update 1.03 zum Download bereit. Es kommt auf eine Größe von rund 240 MB. Der Changelog gibt nicht allzu viele Details preis. Es ist lediglich davon die Rede, dass einige Anpassungen vorgenommen werden.

Meldung vom 14. Januar 2020: Bandai Namco bereitet sich auf die Veröffentlichung von „Dragon Ball Z: Kakarot“ vor. Der Titel kommt am 17. Januar 2020 auf den Markt. Das ist der kommende Freitag.

Direkt zum Start könnt ihr zwei Day One-Updates laden, die „Dragon Ball Z Kakarot“ auf die Version 1.02 anheben. Zusammen mit dem Update 1.01 kommt die Aktualisierung zum Launch auf eine Größe von rund elf GB.

Was sich mit den Updates an „Dragon Ball Z Kakarot“ ändert, verrät der Changelog, der bereits zur Ansicht bereitsteht. Mit dem Update 1.01 werden Systemfunktionen in Zusammenhang mit den Boni in das Spiel gebracht. Weitere Einzelheiten gibt der Changelog zu diesem Thema nicht preis.

Mit dem Update 1.02 werden zusätzlich einige Verbesserungen vorgenommen. Beispielsweise reduzieren sich die Ladezeiten. Außerdem werden Nebenmissionen mit zusätzlichen Geschichten eingeführt, während die Möglichkeit geschaffen wird, über die Weltkarte verschiedene Locations aufzusuchen.

Ein weiterer Teil der ersten Updates von „Dragon Ball Z Kakarot“ sind Änderungen am Preis für den fortgeschrittenen Time Attack-Modus. Hinzu kommen Anpassungen, die nicht näher beschrieben wurden.

Patchnotes zu Dragon Ball Z Kakarot

Version 1.01

Systemfunktionen im Zusammenhang mit Boni

Version 1.02

Verbesserte Ladezeiten

Möglichkeit hinzugefügt, von der Weltkarte direkt zum Korin Tower Summit und zur Capsule Corporation zu gelangen

Sub-Storys hinzugefügt

Das Startgeld der Time Attacks (Fortgeschrittene) wurde angepasst.

Andere Anpassungen vorgenommen

„Dragon Ball Z Kakarot“ wird am 17. Januar 2020 für PC, PS4 und Xbox One auf den Markt kommen. Für einen Durchgang der Kampagne benötigt ihr zwischen 35 und 40 Stunden, wie wir kürzlich berichteten. Weitere Meldungen zu „Dragon Ball Z Kakarot“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

