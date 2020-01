Rainbow Six Siege: Year 5 mit weniger Operator – Dafür mit mehr kostenlosen Events

Wie ein Community-Manager von Ubisoft bestätigte, werden im fünften Jahr des Taktik-Shooters "Rainbow Six Siege" in der Tat weniger Operator als bisher geboten. Dafür sollen unter anderem mehr kostenlose Events an den Start gebracht werden.

Seit dem offiziellen Release im Dezember des Jahres 2015 wird Ubisofts Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“ in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten versehen.

Aktuell arbeiten die verantwortlichen Entwickler hinter dem Projekt am „Year 5“-Content, der in Kürze vorgestellt werden soll. Bereits im Vorfeld der offiziellen Enthüllung tauchte ein vermeintlicher Leak auf und sorgte für Gesprächsstoff. Wie sich dem Leak entnehmen ließ, sollen in der aktuellen Season nämlich weniger neue Operator geboten werden als in der Vergangenheit.

Offizielle Enthüllung im Februar 2020

Um erst gar keine Gerüchte und Spekulationen aufkommen zu lassen, meldete sich umgehend ein Community-Manager von Ubisoft zu Wort und bestätigte Teile des Leaks. Wie der Sprecher des französischen Unternehmens zu verstehen gab, bekommt „Rainbow Six Siege“ mit „Year 5“ nur noch sechs neue Operator spendiert. In der Vergangenheit waren es stets acht.

Quasi als kleines Trostpflaster werden allerdings mehr kostenlose Events, neue Gameplay-Features sowie Operator- und Level-Überarbeitungen geboten. Weitere Details zu den Inhalten, die mit „Year 5“ den Weg in „Rainbow Six Siege“ finden werden, sollen im Rahmen des „Six Invitationals“-Events im Februar 2020 veröffentlicht werden.

