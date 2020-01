Shenmue 3: Patch 1.04 und Battle Rally-DLC stehen zum Download bereit – Patchnotes enthüllt

Ab sofort steht ein neues Update für das Action-Adventure „Shenmue 3“ zum Download bereit. Mit dem Patch 1.04 haben die zuständigen Entwickler von Ys Net noch einmal einige Anpassungen vorgenommen, die die Spielerfahrung verbessern sollten.

Unter anderem kann man fortan erste Gespräche mit NPCs überspringen. Somit sollte man schneller vorankommen, wenn man nicht allzu viel Wert auf jedes Gespräch legt. Des Weiteren hat man in den Kämpfen die Balance verschiedener Fähigkeiten angepasst. Alle weiteren Anpassungen kann man den offiziellen Patchnotes entnehmen, die wir euch unterhalb des Artikels eingebunden haben.

Im Übrigen ist ab sofort auch der erste DLC zu „Shenmue 3“ erhältlich. Mit „Battle Rally“ können die Spieler an packenden Kämpfen teilnehmen, in denen auch mal die Fäuste fliegen. In diesen wird man auch mit anderen Charakteren als Ryo Hazuki spielen können.

„Shenmue 3“ erschien im vergangenen November für die PlayStation 4 und den PC im weltweiten Handel. Die Entwickler wollen in den kommenden Monaten noch weitere DLCs veröffentlichen, um den Spielern weitere Geschichten zu bieten.

Die Änderungen des Patches 1.04

Allgemeine Updates

Spieler können nun anfängliche Gespräche überspringen

Fehlerbehebungen der Backer-Inhalte

Fehlerbehebungen der Event-Kontrolle (Es wurden Probleme behoben, die den Spielfortschritt verhinderten, wenn mehrere Events gleichzeitig zu bestimmten Zeitpunkten stattfanden)

Es wurden die Hintergrundkollisionen behoben, die Spieler hängenbleiben ließen

Es wurden bestimmte lokalisierte Texte behoben

Kampf

Die Balance für bestimmte Fähigkeiten wurde angepasst

Minispiele

Es wurde der Angelpunkt für den Grünen Panzerwels in Bailu angepasst.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Kamera in dem Lucky Hit-Minispiel nicht kontrolliert werden konnte.

Es wurde die Bezahlung pro Lieferung im Gabelstapler-Minispiel angepasst.

Die Kaufpreise von Gegenständen, die inkorrekt waren, wurden behoben.

Andere

Andere kleine Fehlerbehebungen

