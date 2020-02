Firewall Zero Hour: Neue Season „Operation Black Dawn“ startet heute – Trailer & Details

Im Laufe des heutigen Tages stellte Sony Interactive Entertainment das PlayStation Plus-Line-Up für den Monat Februar 2020 bereit.

Unter den „kostenlosen“ Spielen befand sich unter anderem der VR-Multiplayer-Shooter „Firewall Zero Hour“. Wie die verantwortlichen Entwickler von First Contact Entertainment bekannt gaben, startet pünktlich zur Veröffentlichung über PlayStation Plus die vierte Season von „Firewall Zero Hour“, die unter dem Namen „Operation Black Dawn“ ins Rennen geschickt wird. Zu den neuen Inhalten, die mit der vierten Season den Weg in den VR-Shooter findet, gehört unter anderem die Map „Oil Rig“.

Neue kosmetische Belohnungen und mehr

Offiziellen Angaben haben wir es bei „Oil Rig“ mit einer Karte zu tun, die hitzige Feuergefechte in den engen Gängen einer Ölbohrinsel verspricht und allen Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ebenfalls neu ist der Operator Saul. Saul und seine Fertigkeit stehen Inhabern des „Operation Black Dawn Op Passes“ zur Verfügung.

Der „Operation Black Dawn Op Pass“ räumt zudem den Zugriff auf 16 zusätzliche Missions-Rewards ein. Hinzukommen ein legendärer Skin, die Waffe „Custom X-MR“, sowie 25 kosmetische Belohnungen, die ausschließlich in der vierten Season von „Firewall Zero Hour“ freigeschaltet werden können. Die Entwickler dazu:

„Nach Abschluss der Missionen können verschiedene Schmuckstücke, Face Paints und Camo Skins von den Spielern ausgerüstet werden. Zusätzlich zu den Free Mission Rewards haben Inhaber des Black Dawn Op Passes Zugang zu Premium- und Bonus Mission Rewards. In dieser Saison sind auch zum ersten Mal grafische Absehen für Waffen als Belohnung für Spieler in Gratis-, Premium- und Bonus-Missionen verfügbar!“

Alle weiteren Details zur „Operation Black Dawn“ genannten vierten Season warten auf dem offiziellen PlayStation Blog auf euch.

