Scalebound: Platinum Games würde gerne zurückkehren – Rechte liegen allerdings bei Microsoft

Im Rahmen der E3 im Jahr 2014 kündigten Microsoft und die japanischen Action-Spezialisten die Arbeiten am kooperativen Action-Rollenspiel „Scalebound“ an.

Dieses sollte exklusiv für die Xbox One veröffentlicht werden. So weit kam es allerdings nicht. Stattdessen wurde es zunächst recht still um „Scalebound“, ehe Microsoft im Januar 2017 bekannt gab, dass die Arbeiten an dem Projekt endgültig eingestellt wurden. Eine Entwicklung, die laut Platinum Games-Präsident Atsushi Inaba auf Fehler, die von beiden Seiten begangen wurden, zurückzuführen war.

Besteht noch Hoffnung?

In einem aktuellen Statement ging Inaba noch einmal auf „Scalebound“ ein und wies darauf hin, dass er und die Entwickler von Platinum Games gerne zurückkehren und das Action-Rollenspiel fertigstellen würden. Konkrete Pläne zu einer Wiederbelebung von „Scalebound“ gibt es laut Inaba allerdings nicht. Erschwerend zur finanziellen Situation käme nämlich hinzu, dass die Rechte an „Scalebound“ zu 100 Projekt bei Microsoft liegen. Oder anders ausgedrückt: Ohne grünes Licht aus Redmond geht in diesem Fall nichts.

Zum Thema: The Wonderful 101: Stretch-Goals der Kickstarter-Kampagne wurden schnell übertroffen – Umsetzungen für PS4, Switch und PC sind fix

Inaba weiter: „Was auch immer mit diesem Projekt geschieht, wir können damit nichts anfangen, wenn Microsoft uns nicht lässt. Aber es ist ein Spiel, in das wir uns verliebt haben und das wir immer noch lieben. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, ist es etwas, zu dem wir gerne zurückkehren würden.“

Dass sich führende Publisher durchaus dazu durchringen und die Rechte an einer Marke freigeben können, stellte in dieser Woche Nintendo unter Beweis. So stellte das japanische Unternehmen Platinum Games die Rechte am ehemaligen Wii U-Exklusiv-Titel „The Wonderful 101“ zur Verfügung und ermöglichte so die Arbeiten an einer Remastered-Fassung für den PC, Switch und die PlayStation 4.

