GTA 5 Online: Sichert euch eine Million GTA-Dollar – So bekommt ihr sie

In "GTA 5 Online" könnt ihr euch das nächste Geldgeschenk abholen. Spielt ihr den Titel bis zum 13. Februar 2020, dann wird euch wenig später ein Millionenbetrag überwiesen.

In „GTA 5 Online“ könnt ihr euch ab heute die nächste Gratis-Million sichern, nachdem die ersten 1.000.000 GTA$ für alle Spieler vergeben wurden, die den Online-Part des Rockstar-Blockbusters bis zum gestrigen Mittwoch in Angriff nahmen.

Die Fortsetzung der Geschenkaktion begann am heutigen 6. Februar 2020. Erneut verteilt Rockstar Games in „GTA 5 Online“ eine Million GTA$. Um das Geschenk erhalten zu können, müsst ihr euch lediglich in den Titel einloggen. Die Aktion endet 13. Februar 2020, sodass ihr euch nicht allzu viel Zeit lassen solltet.

Überweisung innerhalb von 72 Stunden

Zu beachten ist, dass ihr das Geld nicht sofort erhaltet. Laut Rockstar Games wird es innerhalb von 72 Stunden auf eurem Maze-Bank-Konto gutgeschrieben. Sofern ihr auch die erste Million in Anspruch genommen habt, seid ihr als bald um 2.000.000 GTA$ reicher.

Das Geldgeschenk bekommt ihr nicht ohne Grund: Damit feiert Rockstar Games den erfolgreichen Dezember 2019. In diesem Zeitraum konnte „GTA 5 Online“ in Hinblick auf die Spieler neue Erfolgszahlen generieren. Auslöser war nicht zuletzt die Veröffentlichung von The Diamond Casino Heist.

Doch nicht nur in „GTA 5 Online“ lief es für Rockstar Games im vergangenen Dezember ganz gut. Auch der Open-World-Western „Red Dead Redemption 2“ legte einen hervorragenden Monat hin. Einzelheiten dazu lest ihr hier. Beide Spiele sind für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Auch in den Monaten des neuen Jahres möchte Rockstar Games „GTA 5 Online“ und „Red Dead Online“ unterstützen. Im zuerst genannten Blockbuster wird in absehbarer Zeit eine Open-Wheel-Rennserie mit neuen Fahrzeugtypen an den Start gehen. Darüber hinaus erwarten euch weitere große Updates und einige Überraschungen.

