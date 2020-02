Doom Eternal: Producer spricht über den Post-Launch-DLC-Plan

Nachdem der Support des „Doom“-Reboots aus dem Jahre 2016 nach dem Launch eher überschaubar ausfiel, möchten die Entwickler im Fall von „Doom Eternal“ mehr als nur eine Schippe obendrauf legen. In einem Gespräch mit dem Official Xbox Magazine wurde ein langanhaltender Support versprochen.

„Ehrlich gesagt gibt es eine Nachfrage danach, das zu tun. Wir sehen Hunderte und Hunderttausende Spieler, die weiterhin Doom 2016 spielen. Und wir haben nichts [für sie]. Sie haben um mehr Download-Content gebeten. Sie haben um mehr Möglichkeiten zum Spielen gebeten. Und ehrlich gesagt sind wir direkt in die Entwicklung von Doom Eternal eingestiegen und haben ihnen nichts gegeben“, so der Executive Producer Marty Stratton rückblickend.

Langanhaltender Post-Launch-Support angedeutet

Mit „Doom Eternal“ soll alles besser werden. Die Entwickler möchten nach dem Launch des Shooters für einen kontinuierlichen Nachschub an Inhalten und Herausforderungen sorgen.

„Ich freue mich sehr über Dinge wie Master Level und Download-Inhalte, die wir haben – neue Herausforderungen, die wir monatlich oder wöchentlich anbieten werden“, so Stratton weiter. „Wir werden den Battle Mode weiterhin unterstützen und Invasion hinzufügen. Wir haben so viel, was wir nach dem Start machen wollen, um den Spielern wirklich das zu geben, wonach sie uns gefragt haben, und um ihnen mehr Abwechslung in die Erfahrung zu bringen.“

Bestätigt wurden für „Doom Eternal“ bereits zwei Kampagnen-Addons, die innerhalb eines Jahres nach Release erscheinen werden. Zu den Bestandteilen zählen neue Perspektiven und neue Spielstile. Ihr könnt dabei kataklysmischen Ereignisse erwarten, „durch die die Dämonen die Erde zu Fall brachten“.

„Doom Eternal“ wird am 20. März 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Die Version des Spiels für die Nintendo Switch hat noch keinen Termin erhalten. Mehr zu „Doom Eternal“ erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

