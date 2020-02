PS5: Take-Two äußert sich zu den Erwartungen an den Hardware-Absatz

Der Take Two-CEO Strauss Zelnick ist zuversichtlich, dass die PS5 und Xbox Series X einen reißenden Absatz finden werden. Es könnte sogar zu schnelleren Verkäufen als in den vorangegangenen Generationen kommen.

Ende des Jahres kommen die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X auf den Markt. Für eine größtmögliche Verbreitung wird eine zugkräftige Software benötigt. Die Publisher hingegen betrachten die Markteinführung der Hardware von der anderen Seite: Der Erfolg von Spielen hängt maßgeblich von der Verbreitung der Konsolen ab.

An dieser Stelle zeigt sich der Take Two-CEO Strauss Zelnick zuversichtlich. Laut seiner Einschätzung könnten die neuen Konsolen einen schnelleren Absatz als die Hardware der vorangegangenen Generationen finden, was sich positiv auf den Verkauf von Spielen auswirken würde.

Die neuen Konsolen werden begeistern

Wie Freegametips berichtet, äußerte sich Strauss Zelnick wie folgt zur Next-Gen: „Ich denke, die neuen Konsolen werden die Verbraucher begeistern und tun dies bereits. Daher kann es zu schnelleren Verkäufen als zuvor kommen, was für kommende Spiele-Releases passend ist.“

Dementsprechend plant Take-Two mit der nächsten Generation und sollte den einen oder anderen Titel in der Pipeline haben. Eine Überraschung wäre das nicht, denn schon vor Monaten betonte das Unternehmen, dass man die neuen Konsolen von Anfang an unterstützen möchte.

In der Tat warten viele potentielle Käufer gespannt auf die Hardware der nächsten Generation. Maßgeblich für den anfänglichen Durchverkauf wird auch die zum Launch verfügbare Menge an Konsolen haben. Einmal mehr ist davon auszugehen, dass es zu Lieferengpässen kommen wird und interessierte Spieler Wochen oder Monate auf ihre PS5 oder Xbox Series X warten müssen. Eine zügige Vorbestellung dürfe sich lohnen.

Keine steigenden Entwicklungskosten

Strauss Zelnick war es auch, der im Rahmen der Goldman Sachs Communacopia Conference zu verstehen gab, dass die neuen Systeme von Sony und Microsoft die Produktionskosten wahrscheinlich nicht in nennenswerter Weise in die Höhe treiben werden. Zwar möchten die Entwickler in jeder neuen Generation etwas mehr machen. Doch glaubt Zelnick an keinen größeren Kostenanstieg.

+++ PS5 & Xbox Series X: Droht eine Verschiebung durch Coronavirus? Das glaubt Michael Pachter +++

Erscheinen sollen die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X im Zuge des Weihnachtsgeschäftes 2020. Genaue Termine und Preise wurden bislang nicht enthüllt.

